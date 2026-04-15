Bernabé defiende la regularización de migrantes y lamenta que el Consell se "arrodille" ante la ultraderecha

Archivo - La Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé García, comparece ante la Comisión de Investigación sobre las circunstancias que influyeron en la catástrofe sufrida como consecuencia de la Dana del pasado 29 de octubre de 2024 - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha defendido la regularización de migrantes en España y ha lamentado que algunos miembros del Gobierno valenciano se "arrodillen" ante la ultraderecha.

Bernabé se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras ser preguntada por la regularización de migrantes en la Comunitat Valenciana en un decreto aprobado por el Ejecutivo central y sobre el que la Generalitat ha anunciado su intención de interponer un recurso.

La delegada ha resaltado que este proceso de regularización fue apoyado por el Congreso de los Diputados --310 votos-- con los votos favorables del PP y ha sido "alabado" por sectores empresariales y económicos, la patronal y agentes sociales del país.

Se trata de un proceso, ha dicho, que "beneficia" al país y que "por supuesto beneficia a la Comunitat". Así, ha lamentado que está empezando a escuchar a miembros del Gobierno valenciano cómo, "a las órdenes de su presidente del PP, que a su vez está a las órdenes de lo que diga Abascal para sus cambalaches que están haciendo ahora en las CCAA", difieren de la medida. "Estamos viendo un pliegue, repliegue o esto de arrodillarse frente a lo que diga la ultraderecha".

A su juicio, "mirar al futuro significa que tengamos una sociedad fuerte, una sociedad con trabajadores y trabajadoras, una sociedad con gente que enriquece culturalmente nuestra sociedad y nuestra convivencia. Y eso lo va a llevar adelante el proceso de regularización", ha resumido.

Preguntado por el número de migrantes que se verán afectados en este proceso, Bernabé ha dicho que las estimaciones pueden variar y la regularización podría afectar a medio millón de personas en el Estado. Esto podría suponer alrededor de cerca de 100.000 personas en la Comunitat, ha señalado.