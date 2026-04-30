Bernabé sobre la denuncia de Gómez contra Quiles: "El fascismo moderno de acosadores pagados por el PP tiene que acabar"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y , Pilar Bernabé, ha manifestado, en relación con la denuncia interpuesta por la mujer del presidente del Ejecutivo, Begoña Gómez, contra Vito Quiles, que "el fascismo moderno que aplican los acosadores pagados por el PP en mítines y exaltaciones tiene que terminar". "No podemos seguir manteniendo esta situación", ha apostillado.

Bernabé se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras ser preguntada por la denuncia interpuesta por Begoña Gómez contra Vito Quiles, este último con acreditación de periodista en el Congreso de los Diputados.

La delegada ha indicado que "duele" escuchar al PP "señalando a mujeres que tuvieron que defender a otra mujer de un acosador cuyo pagador habitual es el PP". "Esto, además de ser grave y un problema para la democracia, da un mensaje terrorífico para la ciudadanía y para quienes deben confiar en política", ha dicho.

"No podemos entender --ha añadido-- que haya partidos que aspiran a gobernar el país y normalicen situaciones de acoso y de divulgación del odio y señalamientos y persecuciones".

Y, al respecto, ha apostillado: "Quiles persigue a periodistas a la puerta de su casa, los espera en la puerta para acosarles", y se ha preguntado: "¿Normalizamos esos comportamientos y tienen la desfachatez de señalar a mujeres que lo único que podían hacer era defender a otras mujeres? ¿A eso quieren que llegue el país? ¿A que las mujeres tengamos que salir a defender a otras mujeres de acosadores?".

Bernabé considera que el PP "tiene que recapacitar, poner fin a esta costumbre de apoyar o de mirar a otro lado". "Creo que hay personas que no deberían tener espacio tampoco en el Congreso con su acreditación como medio de comunicación", ha concluido.