Bernabé dice que "no le sorprende" el supuesto dosier sobre Llorca: "Es el PP de siempre con las maneras de siempre"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV en Valencia, Pilar Bernabé, en una imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE ha asegurado que "no le sorprende" la existencia de un supuesto dosier sobre el 'president' de la Generalitat y su entorno, Juanfran Pérez Llorca, ya que "es el PP de siempre con las maneras de siempre". "Y si esto lo hacen entre ellos, imagínense qué le harán al resto".

Así lo ha manifestado Bernabé al ser preguntada por su valoración sobre las informaciones sobre este dosier que han provocado que partidos como PSPV-PSOE y Compromís hayan exigido a 'Génova' que haga público su contenido íntegro.

"Podría decir que me causa sorpresa, pero es evidente que no. Es el PP de siempre, con las maneras de siempre. Y si esto lo hacen entre ellos, imagínense qué le harán al resto. Es que no son de fiar, nunca lo han sido y se vuelve a demostrar", ha remarcado.

Y ha insistido: "A mí no me sorprende, es más, me recuerda a lo de siempre del PP. Y ya les digo, no son de fiar, son peligrosos, recuerdan a las peores prácticas y eso si se lo hacen entre ellos, imagínense lo que le harán al resto".