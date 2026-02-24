Bernabé exige a Catalá explicaciones sobre la permuta de 39 VPP: "Que ponga orden en el Ayuntamiento"

La Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé García, en imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE en València, Pilar Bernabé, ha reclamado a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), explicaciones sobre la permuta de 39 Viviendas de Protección Pública (VPP), al tiempo que ha instado a la primera edil que "haga el favor de poner orden en el Ayuntamiento".

Así lo ha expresado la también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, a preguntas de los periodistas, después de que el consistorio haya requerido a la empresa adjudicataria de la permuta en la que se incluyen 39 VPP y que ha sido denunciada ante Fiscalía por el PSPV-PSOE que justifique el cumplimiento de los requisitos establecidos para esta operación urbanística. En concreto, el referido a la declaración responsable que esa promotora tuvo que presentar para acreditar que su propuesta atendía a las bases que regulaban la adecuada concurrencia a ese proceso.

Pilar Bernabé ha afirmado que el Partido Popular "tenía un plan

--hacer negocio y chanchullo con la vivienda, ha dicho-- y por ello modificó la ley". "Es que son un peligro. El Partido Popular es un peligro porque siempre ha dado la misma receta", ha manifestado.

Según Bernabé, el modelo del PP es la "privatización": "Si quieres educación, la privatizamos y hacemos negocio. Si quieres sanidad, hacemos negocio, la privatizamos. Y si quieres vivienda, hacemos también negocio. Y esto, que la punta del iceberg ha salido en Alicante, lo venimos denunciando en la ciudad de València desde hace ya más de un año".

En este punto, ha aseverado que este es el "modelo y la fórmula" del PP. "Regalar el suelo a colegas parece ser", ha afirmado, para subrayar que "esto ya es lo más grave". "Es la tercera permuta que denuncia el Grupo Socialista en la ciudad de València", ha recordado.

"La primera --ha proseguido-- la denunciamos y la echaron atrás porque detrás de la empresa adjudicataria estaba también una persona vinculada con el Partido Popular. Otra vez lo mismo. La segunda está en Antifraude y se está estudiando porque a cambio de 80 viviendas regalan suelo para 400 viviendas, de las cuales 100 van a renta libre y otras 300 al doble de precio".

Y esta última, ha continuado, "cambiar 39 viviendas por suelo de 250 viviendas y además 1,7 millones de euros, cuando además 39 familias ya habían dejado una señal para la reserva de su vivienda; 39 familias que tenían un proyecto de vida ya iniciado, que los han echado atrás para hacer negocio el Ayuntamiento con esta empresa".

Durante el pleno de este martes, el concejal del Grupo Socialista Borja Sanjuan ha comentado que a la permuta se presentó "solo una empresa", que está relacionada con "una abogada de la Generalitat" a la que "el PP nombró abogada coordinadora de la Generalitat en 2023". Por su parte, el edil de Urbanismo, José Marí Olano (PP), ha dicho que sabe quién es esta persona, a la que conoce por su nombramiento como director del gabinete jurídico de la administración autonómica y por ser ahora compañera de su hijo, también abogado de esta institución.

Al respecto, Bernabé ha exigido que se explique esta relación. "Yo no lo sé, pero que lo expliquen", ha reiterado.

"ALTAMENTE PREOCUPADA"

Bernabé ha reconocido que está "altamente preocupada" porque "hemos visto lo que ha pasado en Alicante; venimos siempre anunciando que esta fórmula no es la buena". "Paren ya las permutas, señores del PP, acaben ya con este modelo, que este modelo huele mal, y lo estamos viendo. Este modelo lleva a corruptelas y lo hemos visto en Alicante y ahora lo estamos viendo aquí", ha agregado.

La líder de los socialistas en la ciudad de València ha insistido en que Catalá debe dar explicaciones "porque esto es demasiado serio: este es el principal problema de los valencianos". "No vamos a permitir ninguna vez más que la Comunitat Valenciana, en manos del Partido Popular, vuelva otra vez a la luz y los taquígrafos de los medios de comunicación en toda España como un foco de corrupción y de vergüenza. Ya está bien", ha espetado.

Dicho esto, ha vuelto a pedir "por favor" a Catalá "que haga el favor de poner orden en el Ayuntamiento, en el área de Urbanismo y de Patrimonio y que salga todo lo que tenga que salir". "Pero que salga ya y que no hagan esto de tapar, que esto de tapar ya lo hemos visto. Lo vemos con --Carlos-- Mazón, lo vemos con --Luis-- Barcala, que no tapen más, porque cada vez que tapan se inculpan", ha advertido.