Bernabé exige a Catalá que no conceda "ni una licencia más" en zona residencial para uso terciario hotelero en València

La secretaria general y candidata de los socialistas a la Alcaldía de Valencia, Pilar Bernabé (c), se reúne con los vecinos y vecinas afectados por los proyectos turísticos en varios edificios de Benicalap, a 9 de septiembre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV en la ciudad de València y candidata de la formación a la Alcaldía, Pilar Bernabé, ha exigido a la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), que el Ayuntamiento de la capital no conceda "ni una sola licencia más" en zonas residenciales para uso terciario hotelero, con el propósito de evitar el "desmadre" de los apartamentos turísticos.

De este modo lo ha expresado, en declaraciones a Europa Press, tras reunirse este miércoles con los vecinos afectados por los bajos turísticos en varios edificios de Benicalap en la esquina entre las calles Encarna Albarracín y Manuel Melià i Fuster, con los que se ha comprometido a que una de sus primeras medidas en caso de convertirse en la próxima alcaldesa de la ciudad sea prohibir los alojamientos turísticos en edificios residenciales.

Bernabé ha lamentado que Benicalap sea "otro barrio más" de la ciudad de València que la alcaldesa de la capital, María José Catalá, "ha decidido vaciar de vida". "Hoy los vecinos y vecinas están denunciando reiteradamente que el Ayuntamiento los ha abandonado y que Catalá los ha abandonado", ha remarcado.

Dicho esto, ha instado a la responsable municipal a "entender que la ciudad es mucho más que los cuatro fondos de inversión que vienen a hacer negocio". "La ciudad son sus barrios. Hoy estoy aquí en una plaza que está llena de los símbolos y de los escudos de las distintas fallas de Benicampa, de Benicalap y Campanar", ha indicado.

Precisamente, ha augurado que "muchas" de las comisiones falleras "se van a tener que ir" de sus casales "porque tampoco van a poder aguantar la presión inmobiliaria a la que este desorden y este torrente indiscriminado de apartamentos turísticos está generando".

"SU MODELO ES UNA CIUDAD QUE EXPULSA A SUS VECINOS"

La líder del PSPV en la ciudad ha hecho hincapié en que Catalá "ha decidido que su modelo con el que se va a presentar a las elecciones es una ciudad que expulsa a sus vecinos y sus vecinas, a sus emprendedores y emprendedoras, porque hace que todos los bajos comerciales se conviertan en apartamentos turísticos y, por lo tanto, se expulse a los negocios y los comercios". También ha acusado a la dirigente 'popular' de "cargarse la convivencia y una vida de barrio que Benicalap, por ejemplo, se merece".

Frente a ello, Pilar Bernabé ha garantizado que el Grupo Municipal Socialista presentará "otra vez" propuestas "en positivo" con el propósito de que Catalá "entienda que hay otra manera de gobernar". Entre ellas, los socialistas exigen que no se conceda "ni una sola licencia más en ninguna zona residencial" para uso terciario hotelero. "Ni una sola más", ha remarcado.

Paralelamente, la candidata del PSPV a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales ha reclamado que la Oficina Antiokupación de la Policía Local, "que atiende a dos personas al mes", lo haga "realmente al problema que tienen todos los vecinos y vecinas de esta ciudad, en todos los barrios, que es el desmadre de apartamentos turísticos que tiene Catalá". "Se lo hemos explicado a los vecinos, pero los vecinos lo que sienten fundamentalmente es el desamparo más absoluto por parte de quien debería protegerlos", ha criticado.

Preguntada por el hecho de que el Ayuntamiento haya solicitado un informe facultativo que determine el alcance de la actuación que corresponde al consistorio en relación con las obras de unos apartamentos turísticos en la calle Encarna Albarracín para saber si estas se ajustan a la licencia, Bernabé ha exigido al equipo de gobierno local algo "tan sencillo" como que incluya como requisito "indispensable" a la hora de conceder licencias de obra que cuenten con el permiso de la comunidad de propietarios afectada.

"Al final aquí no estamos para que quienes quieren hacer negocio con los barrios de València busquen cualquier subterfugio para poder hacer negocio. El Ayuntamiento está para parar cualquier posibilidad de impedir el desarrollo de la vida de los barrios", ha reivindicado, y ha clamado: "A mí que me explique qué es lo que Catalá quiere para la ciudad de València".