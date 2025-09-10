Bernabé insiste en que el 29O la CHJ "dio todas las informaciones oportunas y lanzó los avisos en tiempo y forma"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en una imagen reciente. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

Recalca que los agentes medioambientales "cumplieron con su horario de trabajo hasta el último momento" y "nadie los mandó a su casa"

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha insistido este miércoles en que el 29 de octubre, el día de la dana que provocó inundaciones en diferentes puntos de la provincia de Valencia y el fallecimiento de 228 personas, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "dio todas las informaciones oportunas sobre todas las cuencas y lanzó los avisos en tiempo y forma desde las 10 horas".

La también secretaria general del PSPV-PSOE en València se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido tras reunirse con el grupo municipal socialista en esta ciudad y con los secretarios generales de las agrupaciones locales de esta formación, preguntada por la información remitida por la CHJ a Les Corts tras la solicitud de datos derivada del Plan de Trabajo de la Comisión de investigación parlamentaria sobre la dana en la que ese organismo da cuenta de los horarios en los que trabajaron los agentes medioambientales.

Asimismo, preguntada por el horario de los agentes medioambientales de la CHJ el día de la dana --la confederación ha detallado que la mayoría estuvo por la mañana y tres hasta las 17.00 horas--, Bernabé ha señalado que "los agentes de la CHJ tienen distintas funciones".

La representante del Ejecutivo central ha indicado que "todos los trabajadores de las presas no se movieron" de ellas y ha apuntado que "otros agentes", los que tiene como función "suplir la información que no puede dar el SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica), "cumplieron con su horario de trabajo hasta el último momento". Así, ha subrayado que "nadie los mandó a su casa".

"El SAIH funcionó durante todas las horas del 29 de octubre hasta que colapsó a las 19.00 horas o antes de las 19.00 horas. Los trabajadores, los agentes de la CHJ, cumplieron con su horario laboral hasta el último momento. Nadie los mandó a su casa, como sí mandaron a su casa a los trabajadores y a los agentes forestales dentro del horario laboral", ha expuesto Bernabé.

Repreguntada por si existe algún protocolo con el que esos agentes de la CHJ puedan cambiar el horario laboral, la delegada del Gobierno ha insistido en que estos "se quedarían si no se pudiera transmitir la información en tiempo y forma". "Y la información se estaba enviando en tiempo y forma y se estuvo enviando", ha subrayado.

"EL SENSOR DETECTÓ UN CAMIÓN"

Tras ello, preguntada por si este martes se produjo un fallo en el SAIH, coincidiendo con la alerta por lluvias decretada para esa jornada, Bernabé ha manifestado que "no fue un fallo". "Lo que pasó ayer es que el sensor detectó un camión", ha precisado.

"No fue un fallo. El SAIH lo que emite es lo que lee el sensor, para eso están los avisos y para eso hay que hacer las comprobaciones. Ahora, la Generalitat está pendiente. Antes no lo estaba", ha apuntado en alusión al 29 de octubre.

Respecto al camión detectado este martes por el sistema, Pilar Bernabé ha destacado que en la actualidad están "todos los cauces llenos de material y de gente trabajando".

"El sensor detectó un camión y mandó la información. A eso es a lo que se dedica el SAIH, a enviar la información que hay que revisar, evaluar y comentar", ha detallado. Tras ello, ha apuntado que una vez analizado esto "la CHJ no lanzó ningún aviso puesto que se comprueba" lo sucedido con ese vehículo.

"La CHJ comprueba y la Generalitat ayer también comprobó", ha remarcado la delegada, que ha matizado que a esta última administración "se le ha olvidado" contar que "el sensor sonó" este martes "porque había pasado un camión". "Ese detalle lo obviaron. Es una marca del PP y de la Generalitat, suelen obviar una parte siempre de la información", ha resaltado.

Preguntada de nuevo por el informe de la CHJ remitido a Les Corts y por la conversación entre ella y el presidente de esta confederación, Miguel Polo, con la dana del 29O, Pilar Bernabé se ha remitido a su declaración ante el juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la causa de la dana.

"FUI AL JUZGADO"

"Yo fui al juzgado. Y creo que en mi testimonio durante ocho horas expliqué detalladamente cada una de las llamadas que tuve" ese día y del conocimiento que tuve de todas las informaciones" que tuve, ha manifestado. "Ya he explicado en sede judicial y ante ustedes, en los últimos diez meses, todas y cada una de las llamadas e informaciones que tuve", ha insistido.

"Y como bien he dicho muchísimas veces, del barranco del Poyo y de la situación que estaba pasando en Paiporta-Picanya la tuve a través de una imagen que vi en los medios de comunicación", ha agregado Bernabé.

Asimismo, ha invitado a leer "los autos de la jueza de Catarroja, donde explica perfectamente cómo fueron todos y cada uno de los avisos y las informaciones que se dieron y de quién tiene la responsabilidad de preocuparse de tener toda la información y de gestionar los recursos para que no falte nada".