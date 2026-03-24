Bernabé insta al diálogo para acabar con el veto a mujeres en la cofradía de Sagunto y "entiendan que estamos en 2026"

Archivo - La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha instado al "diálogo de todas las partes" para acabar con el veto a la participación de mujeres en la Cofradía de la Sangre de Sagunto (Valencia) y "entiendan que estamos en el 2026 y que no cabe en este país, y no debería caber en ningún sitio, una discriminación hacia las mujeres por el hecho de serlo".

Asimismo, ha recordado que el Ejecutivo trabaja en la revocación de su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional porque es "evidente que no cumple con unos parámetros mínimos que respeten los derechos humanos".

Así lo ha manifestado la delegada antes de inaugurar el conversatorio 'La aplicación de la perspectiva de género en los medios de comunicación' a preguntas de los medios sobre la polémica generada por el rechazo de la cofradía a permitir la participación de mujeres.

Bernabé ha enfatizado que "el Gobierno de España no va a estar nunca al lado de posicionamientos alejados de la realidad y de cualquier situación que conlleve desigualdad".

"La igualdad entre hombres y mujeres --ha proseguido-- es un derecho fundamental de esta sociedad y, por lo tanto, el Gobierno de España desde todos los ámbitos, desde el Ministerio de Turismo e Industria, ya está trabajando en la revocación de esa fiesta de interés cultural, porque es evidente que no cumple con unos parámetros mínimos que respeten los derechos humanos, y también desde el Ministerio de Igualdad".

Benabé ha reconocido que le "duele, sinceramente, que una fiesta, como en todas las fiestas, que conlleva un espacio de convivencia, de encuentro, de respeto, también de celebración, acabe simbolizando una imagen que, anclada en una falsa tradición, lo único que nos lleva es a entender una desigualdad que se perpetra a lo largo de años sin ninguna justificación".

En este punto, ha hecho notar que "esta cuestión se ha dado en otras comunidades autónomas, en otras fiestas también relacionadas con la Semana Santa, y en otras diócesis y se ha solventado hace décadas".

VISIBILIZACIÓN EN LOS MEDIOS

Pilar Bernabé ha abogado, al hijo del encuentro que ha inaugurado en la Universitat de València, por la igualdad y la visibilización de las mujeres en todos los campos.

"La primera pregunta que nos podríamos hacer es cuánto tiempo va a tardar el periodismo en tratar de manera equitativa y justa a las mujeres en la sociedad. Los últimos estudios publicados a nivel internacional sobre este aspecto nos indican que tardaría 67 años aproximadamente en tratar en igualdad a las mujeres también en los medios de comunicación", ha expuesto.

Para la delegada, "hay que hacerse una pregunta que debe ir más allá y es si las mujeres van a ser tratadas y visibilizadas de manera justa y equitativa". "Esa es la pregunta que debemos hacer en esta casa, en la Universitat de València, en el espacio donde los futuros y las futuras periodistas van a poder describir el mundo y escribirlo de una manera clara y concreta y veraz. Es imprescindible saber cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en cuanto a la comunicación, pero también en cuanto a la presencia de las mujeres en la vida pública", ha argumentado.

Ha añadido que en la actualidad "el espacio público está en internet y debemos preguntarnos si realmente las mujeres están en la red de la manera que les corresponde en el mundo". "Probablemente, si hoy nos hacemos esa pregunta, la respuesta es no", ha sentenciado.