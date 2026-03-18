Bernabé lamenta el "dinero perdido" en València por no aplicar la tasa turística y recrimina a Catalá no poner solución

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá (i), y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé (d), en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV en València, Pilar Bernabé, se ha preguntado "cuánto dinero ha perdido ya la ciudad por no cobrar la tasa turística que desde el año 2023 se podría haber aplicado", al tiempo que ha acusado a la alcaldesa, la 'popular' María José Catalá, de "hacer lo de siempre: tiene un problema y ella es incapaz de solucionarlo".

Así lo ha aseverado Bernabé a preguntas de los medios sobre las declaraciones este lunes de la primera edil, quien, interrogada por si la tasa turística sería una buena solución a las problemáticas del turismo, señaló que esta "es una herramienta, pero hay otras", y abogó por "analizar el concepto tributario" porque "estamos hablando ya más de un impuesto".

"Entendemos que se podría modificar la Ley de las Haciendas Locales para que, en el contexto del aporte, la nueva financiación local que todos estamos reclamando, se analice una figura que pueda permitir la libertad oportuna a los destinos urbanos para poder establecer algún tipo tributario", concretó.

Al respecto, Pilar Bernabé ha ironizado al decir que cree "que la señora Catalá acabará pidiendo al Vaticano también que nos solucione los problemas a los valencianos".

"Es algo muy sencillo: en el año 2023, la señora Catalá, el señor Mazón y todo el Partido Popular, cuando llegaron al gobierno, una de las primeras medidas que pusieron en marcha fue derogar la ley que le daba la posibilidad y el marco legal para que la ciudad de València pudiera cobrar la tasa turística", ha resaltado.

"La pregunta que yo me hago es: ¿cuánto dinero hemos perdido ya?, ¿cuánto dinero ha perdido ya la ciudad de València por no cobrar la tasa turística desde el año 2023 se podría haber aplicado?, ¿por qué no la aplicaron en su momento?, ¿por qué votaron para derogar una ley que ya existía para darle esa posibilidad a los ayuntamientos?".

En esta línea, ha hecho notar que la semana pasada el Grupo Socialista el Ayuntamiento de València presentó de nuevo una moción para pedir que se aplicara la tasa turística "y la señora Catalá votó en contra".

¿Qué ha cambiado con respecto a la semana pasada y al año 2023? Que se lo ha dicho un empresario de la ciudad de València, que, por cierto, para mí es una posición muy acertada", ha deslizado Bernabé en referencia a unas declaraciones del presidente de Mercadona, Juan Roig, recogidas por Las Provincias y Levante en las que se muestra a favor de "obtener más recursos" y "monetizar" la presencia de turistas.

"Y eso es lo único que ha cambiado para que (Catalá) ahora se piense la posibilidad de aplicar la tasa turística, eso sí sin asumir la principal responsabilidad que ella tiene, que es darle a un botón en Les Corts Valencianes y votar", ha insistido.

"Pero no se preocupen --ha continuado la representante socialista-- que ya pondremos todos los mecanismos posibles para que tengan que votar a favor o en contra".

La delegada ha echado mano de una analogía fallera para insistir en su postura: "Hoy que estamos en Fallas, creo que la posición del Partido Popular y la señora Catalá en cuanto a la tasa turística es claramente una escena de falla porque yo no puedo quitarme de la cabeza la imagen de la señora Catalá al lado del señor Mazón, los dos con un cartel que decía 'Stop Tasa' en el año 2023, felices, ufanos y contentos porque estaban votando para derogar una ley que estaba a favor de que cada municipio decidiera".

"SEGUNDA FUENTE DE INGRESOS"

Bernabé ha defendido que "hay ejemplos donde las ciudades de este país están pagando las climatizaciones de los centros educativos de toda la ciudad solo con la tasa turística", que "supone para ayuntamientos de este país la segunda fuente de ingresos".

"Podríamos pagar a artistas falleros, podríamos pagar la limpieza y las consecuencias negativas que pueda tener una llegada masiva de turistas se compensarían", ha alegado.

Para Bernabé, "es algo que cabe en la cabeza de todo el mundo y ha tenido que venir una persona para darle una escuchita a la señora Catalá para que se dé cuenta que lo que veníamos pidiendo y de que lo que se aprobó y generó era una oportunidad". "¿Cuánto podría tener hoy la ciudad de València que no tiene por pura ideología?", ha finalizado.