Bernabé lanza su campaña para la Alcaldía en 2027 para "recuperar una ciudad con servicios de calidad"

Abel Caballero, Pilar Bernabé y Diana Morant en el acto que lanza la campaña de Bernabé a la Alcaldía de València. - PSPV

VALÈNCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV en València, Pilar Bernabé, ha puesto en marcha este sábado su campaña como candidata a la Alcaldía de València a un año de las elecciones de 2027 para que "los vecinos puedan recuperar una ciudad que mire al futuro, que garantice servicios públicos de calidad y que proteja a todos independientemente de su barrio".

En estos términos se ha expresado Pilar Bernabé, en València, en 'l'esmorzar popular' de arranque de campaña de las elecciones municipales en la ciudad.

"Queda un año para que los 87 barrios vuelvan a ser la prioridad, para que València recupere su mirada feminista y diversa, para que vuelva el rigor, la ciencia y el respeto a nuestra ciudad, para dejar atrás el negacionismo y apostar de nuevo por una ciudad verde, que respete la educación pública", ha subrayado la dirigente socialista.

Sin embargo, ha destacado que "para que eso pase", necesita a "todas y todos": "Queda muy poco, 365 días, y tenemos que aprovecharlos para que València vuelva a ser nuestra ciudad".

La candidata socialista, de la mano del alcalde de Vigo como invitado, Abel Caballero, y la secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha reivindicado "el abrazo frente a los que se dedican a odiar". "Dicen que yo soy muy de abrazar y a eso lo llaman 'pilarear', lo leí y me encanta", ha dicho. Asimismo, ha afeado que "al otro lado se dediquen a odiar", a la vez que ha hecho hincapié en que ella reivindica "lo contrario: 'pilarear'". "Hay que 'pilarear' más y los que quieran odiar que odien, pero nosotras y nosotros nos dedicamos a abrazar y a 'pilarear'", ha expresado.

En este sentido, Bernabé ha defendido la "política de escuchar, de conversar con la ciudadanía y con todos los vecinos y vecinas": "Ese es mi objetivo final, no quiero ser otra cosa en mi vida que ser alcaldesa de València, de mi ciudad, de la que hablo con mis vecinos y vecinas, con mis amigas y amigos de la falla".

La candidata ha recalcado que cree "en las personas porque eso es la política", aunque ha reconocido que no puede "hacerlo sola porque esto es una suma, la suma de mucha gente" y por eso ha llamado a los presentes a apoyarla: "Os digo que os necesito a todos".

"Necesito vuestra fuerza y tenemos que hacer una campaña entre todos de hablar, de escuchar y de sentirnos, porque merecemos una València mejor", ha abundado.

Según las cifras emitidas por el partido, el acto ha congregado a más de 400 personas en 'l'esmorzar popular' que ha organizado y que ha servido de pistoletazo de salida para la campaña a la Alcaldía de València en 2027.

En el acto, Caballero y Morant han encendido un neón con el lema 'Pilar alcaldesa' y 'Será València, Será Pilar'. Bernabé también ha tenido "palabras de apoyo" para la comunidad educativa, a la que ha defendido "por su lucha por dignificar la educación pública".

EDUCACIÓN PÚBLICA "DE CALIDAD"

"Quiero romper una lanza por los maestros y por las maestras, por el profesorado porque están siendo atacados por el Partido Popular y están luchando por los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas para que puedan aprender en igualdad de condiciones, para que puedan tener las mismas oportunidades y para que la educación pública sea de calidad", ha señalado Bernabé.

Por su parte, Morant ha defendido que Pilar Bernabé "será la alcaldesa de València que escuchará a los valencianos, no como los gobiernos del PP, como el de --la alcaldesa de la ciudad-- María José Catalá, que se esconden de los problemas y tienen miedo a la gente". "La alternativa comienza hoy", ha sentenciado.

Finalmente, Abel Caballero ha mostrado su convencimiento de que Pilar Bernabé será "la próxima alcaldesa de València": "La conocí por la televisión y, después de escucharla unas cuantas veces, entendí que la Pilar política es un cañón".

A juicio de Caballero, "lo que transmite Bernabé, su poderío y la querencia a su tierra, la transforman en una mujer absolutamente ganadora". "Eres una candidata ganadora y por eso vas a ser alcaldesa como yo, con el 70% de los votos", le ha dicho.