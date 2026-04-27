Bernabé sobre la migración y la 'prioridad nacional': "El discurso de odio solo lleva acciones de odio"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha vuelto a defender el proceso de regularización de migrantes llevado a cabo por el Ejecutivo central y ha advertido al PP: "El discurso de odio solo lleva acciones de odio".

Bernabé se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras ser preguntada por el concepto de 'prioridad nacional' exigido por Vox en sus negociaciones para llegar a pactos autonómicos con el PP.

Al respecto, la delegada ha pedido al PP que "tome nota" de los agentes económicos, de los agentes sociales y de la sociedad española en su conjunto. "Desde la Conferencia Episcopal hasta la COE están a favor de que este país mire al futuro con la diversidad y con las personas migrantes", ha dicho.

Se trata de un país, ha añadido, que "mira al futuro con los distintos acentos. Así es España. España, en realidad, es la suma de los distintos acentos y de los distintos territorios", ha subrayado.

Así, ha lamentado que la "'prioridad nacional' de la que hablan --en referencia a la oposición-- va en contra de todo lo que hemos construido en este país a lo largo de las últimas décadas, de hacer unos servicios públicos fuertes, de hacer un país referente en la defensa de la paz, y un país que integra, un país que avanza en igualdad y en los estándares de bienestar".

"Todo eso --ha agregado-- se ha hecho con la suma de todas y de todos. El problema es como piensan al otro lado del Atlántico. Esas teorías en las ya nadie en Europa apoya, sobre las que ningún líder europeo está apoyando excepto Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijo y, por ende, el resto de líderes autonómicos del PP que están a ver cómo pactan y a ver cuál de todos hace el discurso más ultra".

Y ha concluido: "Es verdad que hay gente de bien en el PP que ya empieza a darles vergüenza ciertos comportamientos y, sobretodo, un discurso que al final es un discurso de odio. Y el discurso de odio solo lleva acciones de odio", ha advertido.