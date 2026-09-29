Bernabé pide "altura de miras" para sacar adelante los decretos de vivienda aunque espera "pocos milagros de la derecha"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé García, en imagen de archivo. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha instado a todas las fuerzas políticas a tener "altura de miras" para poder sacar adelante las medidas de los nuevos decretos sobre vivienda del Ejecutivo central, aunque ha reconocido espera " pocos milagros de la derecha". Además, ha recordado que actualmente ya hay algunas medidas que se podrían aplicar, como la declaración de zonas tensionadas, que podrían suponer "hasta 900 euros menos" en barrios de la ciudad de València, como Poblats Marítims.

Así lo ha aseverado Bernabé, tras presidir el minuto de silencio ante la Delegación de Gobierno por el último asesinato machista cometido en Benidorm (Alicante), a preguntas de los medios sobre las nuevas acciones aprobadas en el Consejo de Ministros y para las que el Ejecutivo busca el apoyo parlamentario necesario.

"Lo primero es que el Gobierno de España vuelve otra vez a presentar medidas en materia de vivienda y espero que los partidos de la derecha de este país aprueben un real decreto que es imprescindible y necesario para poner ya por fin freno a este descontrol que supone la política de vivienda", ha manifestado.

No obstante, ha recalcado que "ya teníamos también herramientas que se podían llevar a cabo y en València tenemos el ejemplo más claro, que es aplicar la ley de vivienda en la ciudad, por ejemplo, declarar València zona tensionada y poder aplicar tope a los precios del alquiler".

En este sentido, la también candidata socialista a la Alcaldía de la capital del Turia ha recalcado que llevan "un año explicando en todos y cada uno de los barrios lo que bajaría de media el precio del alquiler si se aplicara la Ley de vivienda".

"Estamos en una media de más de 600 euros que se podría bajar el precio del alquiler en la mayoría de los barrios. Hay barrios, incluso, que podría ser hasta 900 euros menos de lo que vale como, por ejemplo, Poblats Marítims, donde hay una absoluta presión inmobiliaria por culpa en parte de los apartamentos turísticos", ha argumentado.

A su parecer, "se podrían tomar medidas también en materia de construcción de vivienda de modificación de los planes generales y, por supuesto, poner límite o directamente no permitir que los apartamentos turísticos saliesen como setas en los barrios de la ciudad de València como están aflorando".

Por lo tanto, ha resumido, "sí se podían poner en marcha medidas" y "ahora llega el momento de poner otro real decreto que todavía que va más allá para intervenir el mercado de la vivienda, una intervención que es imprescindible y necesaria". Por ello, ha reclamado "a todos y a todas altura de miras".

"Una altura de miras --ha continuado-- que es necesaria desde todos los ámbitos y desde todo el espectro político. Desde la derecha es verdad que esperamos pocos milagros porque ya sabemos lo que opinan. Hemos llegado a ver tuits que dicen que no van a hacer nada. El Partido Popular pone tuits diciendo que no va a hacer absolutamente nada por controlar el precio de la vivienda. Bueno, pues ya sabemos cómo es la derecha. Pero también al resto de partidos que están en el Congreso de los Diputados le pido altura de miras".

"Y hago un llamamiento para quienes, de una manera u otra, también han gobernado en esta tierra, que sean conscientes de que lo importante es sacar adelante medidas que precisamente vayan encaminadas a regular y a intervenir el mercado. Si vamos a máximos inmovilistas donde no se pueden establecer vínculos de negociación, flaco favor le vamos a hacer a las miles de familias que hoy están esperando, esperanzados a que se pueda iniciar una regulación definitiva en materia de vivienda", ha apostillado.

ACAMPADA Y POLICÍA

Por otra parte, se le ha preguntado, como delegada del Gobierno,, por qué ocurriría si se convocara en València una acampada como la que se desarrolla en la Puerta del Sol, en Madrid.

Pilar Bernabé ha recordado que "lo hemos vivido en varias ocasiones" y "aquí las competencias están muy delimitadas y están muy claras, aquí, en Madrid y en todas partes". "Es decir, cuando hay una acampada en la vía pública son los funcionarios municipales los que deben levantar esa ocupación, esas estructuras, esas infraestructuras que se hayan depositado en la vía pública y en todo aquello que no suponga una alteración del orden público o un problema de seguridad comprometida, la Policía Nacional no debe actuar".

"Entre otras cosas, --ha abundado-- porque hay una premisa básica y es que la labor policial no puede suponer mayor riesgo o alteración del orden público de lo que supone eliminar o atajar. Por lo tanto siempre que esas acampadas sean pacíficas y no comprometan la seguridad de las personas, como bien dice la propia ley, la Policía Nacional no debe actuar", ha resuelto.