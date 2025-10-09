Bernabé pide extremar la vigilancia en barrancos y ramblas en el litoral sur de Alicante por la alerta roja del viernes

La Generalitat envía un Es-Alert a la zona e insta a evitar desplazamientos y "tomar las máximas precauciones"

VALÈNCIA, 9 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha pedido extremar la vigilancia en barrancos y ramblas en el litoral sur de Alicante, donde este viernes se ha decretado alerta roja por fuertes lluvias.

Así se ha pronunciado la delegada en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión de coordinación ante el episodio de lluvias celebrada en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat, en la que ha participado también el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y las administraciones y efectivos relacionados con la emergencia.

El Centro de Coordinación de Emergencias tiene actualmente activas la alerta por lluvias nivel naranja en el interior sur y todo el litoral de Valencia y litoral de Alicante; amarillo en el interior sur y todo el litoral de Castellón, interior norte de Valencia e interior de Alicante; alerta por tormentas nivel amarillo en el interior sur y todo el litoral de Castellón, toda la provincia de Valencia y toda la provincia de Alicante.

Asimismo, para este viernes se activará la alerta por lluvias nivel rojo en el litoral sur de Alicante y, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la hora prevista de comienzo de este fenómeno es las 10.00 horas.

Bernabé ha advertido que la Vega Baja --una de las comarcas alicantinas afectadas por la alerta roja de este viernes, que se activará en principio a las 10.00 horas-- es una zona inundable, donde existen "ramblas pequeñas, con correntías muy rápidas, que cuando se producen periodos y situaciones de lluvia intensa y de acumulados intensos como los que vamos a ver pueden provocar inundaciones"

Por ello, ha pedido extremar las medidas de vigilancia, "especialmente en aquellos barrancos, ramblas, que tienen que ver con la zona de la serranía de Crevillent" y el litoral sur de la provincia de Alicante.

"Pido que se extremen todas las medidas de vigilancia en aquellas zonas y en aquellos cauces, así también lo han comentado los técnicos de las agencias estatales para que todos los efectivos de Protección Civil puedan estar alerta, especialmente en esas zonas. Creo que es una cuestión muy relevante y a tener en cuenta fundamentalmente para esta población", ha insistido la delegada.

Además, ha recordado que la dana Alice se va a mantener en la Comunitat Valenciana "parece que hasta el lunes", por lo que ha instado a la ciudadanía a ser "plenamente conscientes" de la situación meteorológica, pese a que se preveía un fin de semana largo por el festivo del 9 d'Octubre.

Ha previsto que la "inestabilidad" se prolongue y haya lluvias intensas en toda la Comunitat Valenciana, por lo que ha insistido en pedir "mucha precaución en cuanto a los desplazamientos por las carreteras".

DIMENSIONAR EFECTIVOS

En la misma línea, el conseller de Emergencias ha recalcado que el aviso rojo prevé precipitaciones importantes en un corto periodo de tiempo y ha abogado por "tomar las máximas precauciones" y evitar desplazamientos. En el caso de que sea necesario desplazarse, ha pedido que la ciudadanía estudie cómo está la situación a lo largo del recorrido, evite cruces de cauces de barrancos y aparque los coches en zonas seguras, además de tomar todas las medidas de autoprotección.

Valderrama ha precisado que la alerta roja afectará principalmente a las comarcas de l'Alacantí, del Baix Vinalopó y la Vega Baja, por lo que han enviado un Es-Alert a la ciudadanía para que "tome las medidas adecuadas".

En el encuentro, han valorado la situación y "cómo se tienen que dimensionar los efectivos" y han avisado telefónicamente a los ayuntamientos para informarles.

"MUY ATENTOS" A LA EVOLUCIÓN

El conseller ha agregado que también han mandado un aviso especial a toda la ciudadanía de la Comunitat Valenciana ante la persistencia de las lluvias intensas y las fuertes tormentas en la Comunitat Valenciana debido a la dana Alice.

Valderrama ha apuntado que, pese a que la dana Alice se prevé que se desplace esta tarde hacia la provincia de Alicante, "los días sucesivos puede ser que vuelva a ascender hacia la provincia de Valencia y, hacia el fin de semana, hacia la provincia de Castellón", por lo que ha insistido en que deben estar "muy atentos" a la evolución del episodio meteorológico.

En el aviso, Emergencias recomienda la convocatoria de los Cecopal, informando al CCE de las medidas adoptadas; prestar atención a los avisos del CCE; recordar a la ciudadanía que evite desplazamientos y retire vehículos de zonas susceptibles de inundarse; impidan el tránsito en vados inundables; o informen de la situación de riesgo en zonas de acampada y en eventos.

Por otra parte, en cuanto al episodio de lluvias durante la noche, Valderrama ha precisado que ha habido precipitaciones importantes en municipios como la ciudad de València y en la zona cero de la dana, como Catarroja, Pedralba o Alcàsser, pero ha recalcado que "no ha habido ningún incidente de relevancia" en ninguna localidad y el 112 solo ha recibido 12 incidentes relacionados con este episodio de lluvias.

Este viernes, a las 9.00 horas, volverá a celebrarse una reunión de coordinación ante el episodio de lluvias. Bernabé ha resaltado que están "en comunicación permanente" por si hay novedades. "Vamos a seguir así, yo desde luego se lo agradezco también a la Generalitat", ha concluido.