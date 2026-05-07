Bernabé pide al PP no generar "polémicas estériles" con hantavirus y afea a Llorca tardanza en contestar a su llamada

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha pedido al PPCV que no genere "polémicas estériles que no existen" en relación con el hantavirus, ya que esta es la "mejor manera de colaborar" con las administraciones y ha reprochado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que haya tardado "una hora" en contestarle a una llamada que le ha hecho para informarle de la situación.

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios en València, después de que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, haya lamentado que la Generalitat Valenciana no tenía información por parte del Gobierno de España sobre la parada técnica realizada en Valencia a primera hora de este jueves del avión medicalizado que trasladó a los dos pacientes con hantavirus del crucero 'MV Hondius' que volaban desde Praia (Cabo Verde) de vuelta a Países Bajos y tuvieron que realizar una escala técnica en Gran Canaria ante la negativa de Marruecos.

"Recomiendo al Partido Popular, y especialmente al Partido Popular de la Comunidad Valenciana" y al 'president' de la Generalitat, Juanfran "Pérez Llorca, que la mejor manera de contribuir y de colaborar con las administraciones, desde luego no es generar polémicas estériles y que no existen", ha manifestado.

En esta línea, ha continuado, "el avión que ha aterrizado en Valencia no llevaba a ningún paciente, no está dentro del protocolo de sanidad exterior y, por lo tanto, yo le he comunicado al presidente de la Generalitat para que tuviera conocimiento de lo que estaba sucediendo (...) y, por lo tanto, sacar una polémica donde no hay no contribuye en nada".

La delegada del Gobierno se ha mostrado "muy sorprendida" de que "el PP y Llorca cuente esta noticia sin ningún fundamento". "Yo me la hubiera ahorrado, porque se le ha olvidado decir que yo le he llamado --a Llorca-- y no me ha cogido el teléfono y ha tardado una hora en contestarme a la llamada telefónica para preocuparse por la llamada que la delegada del Gobierno le estaba haciendo", ha deslizado.

Y ha abundado: "Ya sé que a los presidentes del Partido Popular en la Comunitat Valenciana coger el teléfono y atender diligentemente no es su marca de la casa, pero no estaría de más que, por lo menos, tuviera la precaución de no hacerlo tan explícito. Porque si no yo tendré que contar estas cosas, que entiendo que el hombre estaba ocupado y como no era urgente o ha debido pensar que no era urgente, pues ha considerado que podía tardar una hora en contestarme al teléfono".

"TODOS LOS MECANISMOS DEL ESTADO"

En cuanto a las medidas de seguridad llevadas a cabo en el aeropuerto de Manises, Bernabé ha insistido en que "el avión ha hecho un repostaje, no ha habido contacto y no estaba dentro del protocolo", al tiempo que ha asegurado que, "por supuesto, se han seguido todos los procedimientos que se debían seguir dentro del avión y en la parte que corresponde".

Además, ha afirmado que "todos los mecanismos del Estado y todas las herramientas legales" del Estado "están en marcha" para acompañar a los compatriotas que están a bordo del crucero afectado por hantavirus "para que puedan ser atendidos y puedan efectuar la cuarentena en las instalaciones adecuadas y preparadas por el Gobierno de España".

"La Guardia Civil ha hecho un perímetro de seguridad propio ante unas circunstancias similares y ha pasado con total normalidad. Como le digo, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana que saque polémicas estériles de esto; no contribuye en nada. Sobre todo, ya le digo, no ha sido el señor Llorca el más diligente en contestar a la delegada del Gobierno", ha zanjado.