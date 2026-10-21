Bernabé, sobre el posible acuerdo PP-Vox para el Senado: "Siempre han sido lo mismo, no hace falta ni que se escondan"

La cabeza de lista del PSPV-PSOE en Valencia, Pilar Bernabé, registra su candidatura para las elecciones generales del 29N - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE por Valencia al Congreso para las elecciones generales del 29 de noviembre, Pilar Bernabé, ha señalado, sobre el posible acuerdo entre PP y Vox para las candidaturas al Senado, que ambas formaciones "siempre han sido lo mismo", por lo que ahora "no hace falta ni que se escondan".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles tras registrar el PSPV en la Junta Electoral de Valencia sus candidaturas para el 29N, al ser preguntada por este asunto, después de que el líder de PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, admitiera este martes que su partido negocia con Vox para buscar una mayoría en la Cámara Alta, tras el pacto que han alcanzado a su vez el PSOE y Frente Amplio.

"En realidad, se incorporarán a los que estaban ya en el PP de toda la vida. No van a notar mucha diferencia. Ya los conocemos a todos, especialmente en esta Comunidad", ha incidido.

"Puede que, a lo mejor, pasen de un maltratador --en alusión al diputado de Vox en el Congreso Carlos Flores-- a los que han estado en las filas del Partido Popular. Si es que siempre han sido lo mismo. Ahora ya no hace falta ni que se escondan", ha agregado.