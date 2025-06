Bernabé sobre las quejas del Consell por la no aprobación del FLA: "El PP hace victimismo permanente para no gobernar"

Afirma que Carlos Mazón es el presidente "más indigno" que ha podido tener la Comunitat Valenciana

CASTELLÓ, 26 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado este jueves que el PP en la Comunitat Valenciana "ha decidido hacer este juego del victimismo permanente para no asumir la responsabilidad más importante que tiene, que es gobernar y que le cuadren las cuentas, pero no le pueden cuadrar las cuentas cuando ha decidido hacer un regalo fiscal de 500 millones de euros".

Bernabé se ha pronunciado así ante los medios durante su asistencia a la toma de posesión del nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, Alfonso Martín, al ser preguntada por las peticiones del Gobierno valenciano al Gobierno de España para que apruebe el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario para evitar la "asfixia" de la Comunitat Valenciana.

"Ya advertimos que esta es la situación en la que iba a derivar la Comunitat Valenciana. Volvemos al PP de toda la vida, al PP de los recortes en servicios sociales y al PP que hacía regalitos fiscales a sus colegas de siempre", ha subrayado la delegada del Gobierno.

Bernabé ha criticado que se le hayan "relagado" 14 millones de euros a una empresa "que gana 5.000 millones de euros al año" -en referencia a Iberdrola-, pero, sin embargo, "no pueden pagar los servicios públicos básicos". "En 2015, cuando entró el gobierno de Ximo Puig en la Comunitat Valenciana, la gente moría porque no podía pagarse un tratamiento de la hepatitis C", ha indicado la delegada del Gobierno, quien se ha preguntado si se va a volver "otra vez a la política de recortes por recortar".

Bernabé ha invitado al Gobierno de la Generalitat a que se siente en la mesa y apruebe "lo que no aprobó por mandato de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo". "Si el PP no hubiera votado en contra de medidas tan importantes como la senda de déficit y no se hubiera levantado del Consejo de Política Fiscal y Financiera por mandato de su jefe, no había renunciado a 1.100 millones de euros que hoy estarían en las cuentas de la Comunitat Valenciana", ha añadido.

Pero -según la delegada del Gobierno- "la estrategia política a la que le obligó Núñez Feijóo hoy nos castiga a los valencianos, pero tenemos que escuchar que la culpa es de Sánchez". "Creo que hay que ser más serios y más rigurosos", ha dicho.

"Es verdad que el PP en la Comunitat Valenciana, como gobierno, ha demostrado que ni es serio, ni es riguroso, ni sabe gobernar, solo sabe estar para las cosas que les gustan a ellos -bodas, bautizos y comuniones- pero cuando toca gestionar no gestionan bien, cuando toca asumir la responsabilidades no las saben asumir, y siempre la culpa es de otro", ha apuntado.

"Esto lo venimos viendo en estos 8 últimos meses en la Comunitat Valenciana con el presidente de la Generalitat más indigno que ha podido tener este territorio", ha concluido.