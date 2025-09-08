Bernabé reclama la dimisión de Mazón tras la carta de Vilaplana: "Abundamos otra vez en la falsedad como denominador"

VALÈNCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha considerado que la carta abierta a los medios de comunicación difundida el pasado viernes por Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana, "implica necesariamente" su dimisión como máximo responsable de la Comunitat. "Abundamos otra vez en la falsedad como denominador de todo lo que está pasando", ha lamentado.

En declaraciones a los medios este lunes tras asistir a la reunión de coordinación de emergencias en el CCE de L'Eliana (Valencia) ante el episodio de lluvias, la delegada ha rechazado "valorar a alguien que no tiene responsabilidad", en referencia a Vilaplana, y ha cargado contra el jefe del Consell por sus diferentes versiones.

"Hemos escuchado que parecía que en El Ventorro no había cobertura, ahora resulta que sí había, que sí recibió llamadas, por cierto en horarios en los que sabemos que la consellera --Salomé Pradas, cesada en noviembre del pasado año-- llamó al 'president' de la Generalitat en dos ocasiones y no le cogió el teléfono", ha apuntado la representante del Ejecutivo central.

Ante esta situación, ha expresado: "A mí alguien debería explicarme por qué --Carlos Mazón-- no contestó en unas horas tan críticas, cuando ya había gente que estaba muriendo, cuando sabemos que las llamadas le estaban entrando y cuando, otra vez, lo que volvemos a percibir es una despreocupación absoluta por parte del gobierno de la Generalitat Valenciana".

Todo ello, ha continuado, "empezando por el 'president'", pero también "pasando por la vicepresidenta", Susana Camarero, "que resulta ahora que estaba de espectadora, que es una cosa que yo todavía no voy a poder entender nunca en mi vida, y el resto de miembros del Consell que también parece que no sintieron en ningún momento el peligro en el que estaban miles de valencianos".

A su juicio, "lo más terrible" es que la carta de Vilaplana es "otro episodio más que vuelve a abundar en el dolor de las víctimas" de la dana: "Cada vez que volvemos a escuchar cambios de versión y contradicciones abundamos en la irresponsabilidad de quienes tenían una responsabilidad, y genera un impacto dolorosísimo en las víctimas. Y esto no nos lo podemos permitir como sociedad".

"SIEMPRE HAY UN ELEMENTO DISTORSIONADOR Y SIEMPRE ES EL MISMO"

En este punto, Bernabé ha lamentado que al final "siempre hay un elemento distorsionador entre el entendimiento entre administraciones, entre el trabajo coordinado, y siempre es el mismo elemento distorsionador, que es Carlos Mazón".

Por ello, para la delegada, la misiva de Maribel Vilaplana "lo que implica necesariamente es la dimisión" del 'president' de la Generalitat, "que no estaba, que no se le esperaba, que estaba despreocupado y era el máximo responsable" el 29 de octubre.

"Había una despreocupación. Eran, como bien ha dicho hoy la vicepresidenta --Susana Camarero--, meros espectadores de algo que estaba pasando y que era su responsabilidad. Y esto es lamentable y, sinceramente, requiere única y exclusivamente, con algo de dignidad, dimitir y ya está", ha zanjado la delegada del Gobierno.