Bernabé reivindica el "valor" de las víctimas que "siguen sufriendo" las consecuencias de la dana

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ofrece declaraciones a los medios - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha reivindicado este 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, el "valor" del pueblo valenciano, especialmente de las víctimas de la dana que estuvieron "sufriendo" y "siguen padeciendo la situación terrible por la que pasamos después del 29 de octubre".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios este jueves por la tarde tras participar en la reunión para el seguimiento del episodio de lluvias en la Comunitat Valenciana.

"Hoy es un día especial y quiero trasladar mi reconocimiento al pueblo valenciano, especialmente al pueblo valenciano que ha demostrado una vez más que es capaz de resurgir de los peores momentos y que está saliendo poco a poco", ha manifestado.

Bernabé ha afirmado que "hoy es un día para reconocer el valor del pueblo valenciano, especialmente de aquellos que han sufrido tanto en este año y, cómo no, aquellos a los que no vamos a poder ayudarles a reparar el dolor que han sufrido con la pérdida de sus 229 familiares".

"Sin duda alguna --ha subrayado--, mis palabras en el 9 d'Octubre fundamentalmente van dirigidas a todos ellos y a todas ellas, y al pueblo valenciano en su conjunto que demostró en los primeros momentos su solidaridad extrema con todas las personas que estaban sufriendo y también con todos aquellos que siguen padeciendo la situación terrible por la que pasamos después del 29 de octubre".

Y ha reivindicado: "Somos un pueblo que miramos siempre hacia adelante, hacia el futuro, y estoy convencida que entre todos y todas saldremos adelante, saldremos más fuertes, más resilientes y, como también estamos viendo, mejor preparados para situaciones adversas como la que este fin de semana vamos a sufrir".