Bernabé replica a Feijóo que es él quien "asfixia" con estrategias políticas que "quitan 1.100 millones" a la Comunitat

Critica que "hay que tener bemoles" para poner el lema 'Valores' al acto del PP y afea que el partido sea "escudo protector" de Mazón

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha respondido este miércoles a las críticas del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre que el Gobierno "asfixia" a la Comunitat Valenciana.

Según Bernabé, "lo primero que tenía que haber hecho (Feijóo) es no asfixiarnos él con sus estrategias políticas quitándonos 1.100 millones de euros que hoy los valencianos podríamos tener si el PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) no hubiese votado en contra de esos 1.100 millones de euros, tanto de la senda de déficit como de las entregas a cuenta".

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios durante una visita a Picanya (Valencia), un día después de que Feijóo y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, participasen en una comida con militantes en Alicante en la que Feijóo acusó al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, de "asfixiar" económicamente a la Comunitat Valenciana sin ayudas, sin financiación y sin la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La delegada del Gobierno ha respondido que "lo primero que le tenía que haber hecho el señor Feijóo es un favor a los valencianos y no obligarle al señor Mazon a que votara en contra de los 1.100 millones de euros que hoy podríamos tener encima de la mesa, simplemente por sus intereses políticos y por sus cálculos electorales o electorales internos o de conclaves que tiene él por ahí pendientes este próximo mes". Ha detallado que se trata de 800 euros de las entregas a cuenta y 300 millones de euros de la senda de déficit. A su juicio, Mazón "no tiene criterio" y "no defiende a los valencianos".

Además, Pilar Bernabé ha criticado que el lema del evento del PP sea 'Valores'. "Lo que hay que tener son bemoles para hacer lo que hicieron ellos ayer y poner esa palabra detrás de esas dos personas que lo único que están causando es dolor, más dolor y una frustración permanente en un pueblo que ya no puede aguantar más a ese señor al frente".

La delegada ha lamentado que "el Partido Popular se ha convertido en el escudo protector de un señor que solo representa la indignidad en la institución más importante de nuestra comunidad, que es la Generalitat Valenciana".

15.000 MILLONES DE TRANSFERENCIAS

Por otro lado, preguntada por los más de 15.000 millones de euros que ella dijo en mayo que se transferirán a la Comunitat Valenciana además de la aportación por la dana, Pilar Bernabé ha explicado que "en parte ya han venido y en parte, por supuesto, irán viniendo a lo largo del año porque es el sistema de financiación regular". Estos más de 15.000 millones llegarán "en los plazos habituales en los que se hacen las transferencias ordinarias a las comunidades autónomas".

La delegada ha apuntado que "obviamente es un sistema a revisar" pero ha defendido que el gobierno de Pedro Sánchez "ha incrementado un 50% las transferencias del sistema de financiación ordinario a la Comunitat Valenciana con respecto a los gobiernos del Partido Popular".

"Este 2025 la Comunitat valenciana va a recibir de la financiación autonómica más de 1.200 millones más extra que en el 2024 y esa cantidad de dinero sumado a la liquidación del 2024 será 15.600 millones de euros. 15.600 millones de euros que es ya de por sí un 20% más de lo que fue el año pasado", ha remarcado.

Por lo tanto, Pilar Bernabé ha manifestado que "es el momento de que el PP y la Generalitat Valenciana hagan una reflexión sobre cómo gestionan sus cuentas" y de que la Generalitat "se deje ya de este circo habitual al que nos tiene acostumbrados con el recurso permanente de confrontar con el gobierno de España y, sobre todo, que explique a los ciudadanos cómo está gestionando los recursos de la Comunitat".

"Tienen que explicarle a los valencianos por qué hacen un regalo fiscal de 500 millones de euros, pongamos el ejemplo de 14 millones de euros regalados a una empresa como Iberdrola que gana 5.000 millones de euros y que desde luego no es valenciana y no tributa aquí en Valencia. ¿Cómo es posible que no esté pagando a las pymes, a los autónomos y a los empresarios de nuestra comunidad, diciéndole que es que no le salen las cuentas? ¿Cómo le van a salir? Si es que se está retrayendo de su propio presupuesto y es incapaz de saber cómo lo va a poner", ha apostillado.

La delegada del Gobierno ha enfatizado que "es el momento de que de verdad se dejen de desgobernar, de abundar en el dolor y en la crispación y en la frustración de la que ya nos tienen aquí acostumbrados y que se pongan a gestionar y a responder".