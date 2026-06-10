Bernabé, sobre la testifical de Camarero ante la jueza de la dana: "Parece que la despreocupación era generalizada"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado, tras la testifical de la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, ante la jueza que investiga la gestión de la dana, que parece que "la despreocupación era generalizada" la tarde del 29 de octubre de 2024 en el Gobierno valenciano. "Les dijeron que estuvieran atentos, pero todos sabemos que dedicaron la tarde a hacer distintos quehaceres y menesteres", como "dar premios o irse de canapés o a sus casas a descansar", ha remarcado.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles tras la visita a las obras del alcantarillado de Alaquàs (Valencia), el día en que Camarero ha comparecido como testigo ante la jueza de Catarroja. En su declaración, Camarero ha asegurado que la tarde del 29O no habló con el entonces 'president', Carlos Mazón, ni con nadie de su entorno, que cuando se conectó a Cecopi percibió Utiel bajo control, que no sabía qué era un Cecopi y que cree que el 29-O la situación la manejaba la exconsellera Salomé Pradas.

Bernabé ha indicado que la "única consideración" que va a hacer respecto a la actuación y el procedimiento judicial de la dana es "dejar trabajar a la justicia" para ir viendo "cómo va aclarando paso a paso todas las mentiras que hemos escuchado a lo largo de todos estos meses en el ámbito de la política, en el ámbito del PP y de la Generalitat, que sigue manteniendo al máximo responsable en aquel momento más atrincherado y más moreno que nunca".

A su juicio esta es "sin duda alguna una de las cuestiones más vergonzosas" que el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, "va a seguir llevando como uno de sus logros como 'president' de la Generalitat, que es seguir manteniendo al máximo responsable de toda la catástrofe del 29O, más atrincherado y más moreno que nunca".

Preguntada por la concentración de víctimas de la dana a las puertas del juzgado de Catarroja ante la declaración de Camarero, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana les ha transmitido "toda" su "solidaridad, cariño y respeto". Ha denunciado que las asociaciones de víctimas "una y otra vez" hayan sido "señaladas y atacadas por el PP, como todos hemos visto, algo que suelen hacer habitualmente en muchas ocasiones".

"Es la marca de la casa del PP el desprecio permanente a las asociaciones de víctimas mortales de la dana en este caso y de otras circunstancias y situaciones que se han dado, como hemos visto también recientemente", ha apuntado Bernabé, que ha considerado que los dirigentes del PP esto "se lo deberían hacer mirar". Dicho esto, ha afirmado que ella solo espera que los representantes del Consell "digan la verdad" sobre lo ocurrido el día de la dana.

LOS PROPIOS ALCALDES DEL PP "ESTÁN DESMINTIENDO"

En este sentido, ha sostenido que los propios alcaldes del PP de localidades afectadas por la riada "están desmintiendo en muchas de sus intervenciones y comparecencias como testigos en el procedimiento judicial a muchos que han dicho delante de las cámaras o en programas de televisión o siempre que han tenido oportunidad que no sabían nada y no tenían responsabilidad".

Tras la testifical de Camarero, la delegada ha considerado que "parece que la despreocupación era generalizada" en el Consell el 29 de octubre de 2024, "porque les dijeron que estuvieran atentos, pero todos sabemos que dedicaron la tarde a hacer distintos quehaceres y menesteres", como "dar premios, irse de canapés o a sus casas a descansar". "La preocupación no era tal", ha remarcado.

"Y luego también hemos sabido que alcaldes y alcaldesas hablaron con personas que estaban dentro del Cecopi y que de esto nunca han hablado", ha añadido la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, que ha defendido que, por el contrario, ella "desde el primer día" siempre ha dicho "lo mismo". "Esto es lo que tiene cuando dices la verdad", ha enfatizado.

"Desde el primer día siempre he dicho que yo me enteré del desbordamiento del barranco del Poyo porque hablé con la alcaldesa de Paiporta, porque lo vi en un vídeo y la llamé por teléfono. Lo mismo que dije desde el primer día. Hemos visto distintas versiones, de distintos participantes en el Cecopi. Esta también es una cuestión importante que podamos aclarar para saber cada uno dentro de sus responsabilidades qué estaba haciendo, con qué cumplió y con qué no cumplió", ha aseverado la representante del Ejecutivo central.

"MERECEMOS MUCHO MÁS"

Por otro lado, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, en un mensaje en la red social X, ha calificado de "vergonzoso" que Camarero no supiera lo que era un Cecopi, ha incidido en que, "lejos de asumir responsabilidades, es la número dos de Pérez Llorca", y ha reivindicado que los valencianos "merecemos mucho más".

"Había rescates en marcha y municipios en una situación crítica, pero la vicepresidenta del Consell entendió que no había motivos para preocuparse", ha remarcado sobre la testifical de la dirigente.