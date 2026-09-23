Los 'Besos' de Albena vuelven 27 años después al Talia con tres escenas nuevas para "acercarlos al presente"

La comedia teatral 'Besos' regresa al Talia para seguir emocionando y haciendo reír 27 años después de su estreno - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comedia teatral 'Besos' vuelve a subirse a las tablas del Teatro Talia de València 27 años después de su estreno para continuar emocionando y haciendo reír al público a través de historias cotidianas "actualizadas" con la música como protagonista.

El espectáculo, que volverá al Talia del 23 de septiembre al 1 de noviembre, se ha presentado este miércoles y ha contado con la participación de los actores Carles Alberola, Carme Juan, Alfred Picó, Noelia Pérez y Verònica Andrés, quienes, previo a la rueda de prensa, han interpretado uno de los números de la obra.

La pieza de la compañía valenciana Albena Teatre se estrenó hace 27 años y ha girado por diferentes teatros, salas y auditorios de la Comunitat y del país. Con más de mil funciones a sus espaldas, una docena de galardones y un Premio Max, se ha consolidado como una de las propuestas más queridas de la escena valenciana.

Después de unos años sin girar, 'Besos' vuelve al Teatro Talia durante seis semanas --del 23 septiembre al 12 octubre en valenciano y del 13 octubre al 1 de noviembre en castellano-- con escenas completamente nuevas, pensadas para dialogar con el presente y ampliar ese mapa sentimental, cotidiano e imperfecto que ha conectado con tantas generaciones de espectadores.

Sobre las nuevas escenas que se han incorporado al universo de la obra, Alberola ha explicado que en estos 27 años han cambiado "muchas cosas", tanto en el ámbito de las relaciones como en el tecnológico y que veían necesaria esa actualización.

"En aquel momento la telefonía era una cosa muy incipiente y, hoy en día, sin el móvil, no sabríamos vivir", ha apuntado, al tiempo que ha indicado que, en lo que tiene que ver con las relaciones, las aplicaciones de citas en estos tiempos "son una realidad" y que, además, ahora se habla de otro tipo de vínculos que antes "existían pero no eran tan visibles".

TEMAS TRANSVERSALES

Así, el interprete ha señalado que todas estas nuevas cuestiones están incorporadas al espectáculo: "Hablamos de relaciones abiertas, de poliamor, otras formas de amor que, tanto la gente mayor como la gente joven, pueden sentirse identificados", ha destacado.

Pero, ha subrayado que el "éxito" del espectáculo es que habla de temas que son universales y los trata de una forma "transversal". Son historias en las que el amor, el desamor, las dudas, los encuentros inesperados y las pequeñas contradicciones de la vida se cruzan con canciones populares que forman parte de nuestra memoria colectiva.

Respecto a las canciones que acompañan al espectáculo, Carles Alberola ha subrayado que, aunque para una generación más adulta puede que tengan "una potencia" y para una más joven sea "diferente", cree que "muchas" de ellas son 'hits' que la gente joven "reconoce".

"La gente conoce a Camilo Sesto, a Rafael, están presentes y, al margen de eso, las letras lo que provoca es un momento de 'gag' de humor", ha sostenido, y ha indicado: "Si reconoces la letra es fantástico, pero si no la reconoces va a funcionar, porque los personajes están viviendo una cosa muy dolorosa y hacen servir una letra de canción más dirigida".

El también autor de la obra, junto a Roberto García, ha comentado que, durante el proceso de creación, tuvieron la idea de crear una pieza en la que los personajes hablaran de sus relaciones sentimentales, sexuales y familiares haciendo uso de las letras de canciones que habían escuchado "mil veces".

Letras que hablan de "desamor" y que les han servido para apelar al público ya que, según ha indicado Alberola, las canciones "evocan recuerdos" y hacen que el espectador "proyecte sus momentos, sus vivencias, sus besos".

CRECIMIENTO PERSONAL

Preguntados por cómo ha sido volver a interpretar una función que protagonizaron hace más de 25 años, la actriz Noelia Pérez ha destacado que una de las cosas que se han dado cuenta durante el proceso de ensayos ha sido que "el recuerdo" del espectáculo aún quedaba en sus cuerpos, sus voces y su memoria.

"Realmente hemos hecho otras reposiciones y habían pasado no sé si 12 o 13 años desde la última, aproximadamente, y tienes cierto temor a no recordar bien algunas cosas", ha afirmado Pérez, al tiempo que ha indicado que en lo que tiene que ver con el físico, han notado "mucho" que sus cuerpos tienen los movimientos "muy incorporados" sin estar "viciados".

"Ha pasado el tiempo suficiente como para liberarte de tu propia jaula, que cada interprete tiene, y poderte permitir darte cuenta de tu propio crecimiento, de poder incorporarte con toda esa madurez y ese peso nuevo", ha subrayado.

En esta línea, ha destacado que la obra "ha crecido vocalmente" y también a nivel interpretativo aunque reconoce que "los años pasan para muchas cosas buenas y también para otras no tan buenas".