Bétera afianza el Congreso Internacional de Trombón con una tercera edición llena de invitados internacionales

VALÈNCIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Internacional de Trombón de Bétera (Valencia) celebrará el próximo mes de mayo su tercera edición, que reunirá a "los más importantes profesores, solistas y grupos de nivel internacional".

El Ayuntamiento de Bétera, a través de la Concejalía de Cultura, ha puesto en marcha junto a los organizadores de este Congreso: el vecino de Bétera, Inda Bonet, y el prestigioso grupo de cámara, Spanish Brass, así como en colaboración con el Centre Artístic Musical de Bétera.

La cita cultural tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de mayo en la Casa de la Cultura y en las instalaciones cedidas por el Consistorio al CAM de Bétera. El objetivo es "afianzar este proyecto dedicado al instrumento que Claudio Monteverdi ya puso en valor, el trombón de varas".

En palabras de la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, el congreso "va cogiendo fuerza en nuestro municipio y se va consolidando en el panorama musical. Lo que nos anima a seguir organizando eventos de este tipo que sitúan el nombre de Bétera en el mapa musical y que ofrecen a nuestra ciudadanía una gran oferta cultural".

Un hecho que se reafirma con el "éxito" de participación de las ediciones anteriores que, según el concejal de Cultura "han alcanzado la participación de más de 300 participantes entre las dos últimas ediciones, lo que nos permite disfrutar de grandes trombonistas a nivel nacional e internacional sin salir de nuestro municipio".

NOVEDADES

Desde el consistorio destacan en este 2024 la participación de uno de los ensembles de trombones más conocidos internacionalmente, el New Trombone Collective, formado por los principales trombonistas de las orquestas de Países Bajos, entre los que destaca Jorgen van Rijen, trombón solista de la Royal Concertgebouw Orchestra y profesor del Amsterdam Conservatory y Brandt Attema, profesor de la University of Music in Karlsruhe (Alemania) y miembro de Nederlands Blazers Ensemble (Países Bajos).

Además, los asistentes podrán disfrutar del grupo franco/belga Just for Fun, con los que tocará de solista Antoine Ganaye, trombón solista de la Orchestre Philarmonique de Radio France y profesor del Conservatoire National Superieur de Musique de Lyon (Francia), Miguel Rivera (Puerto Rico), y grandes representantes del trombón de nuestro país como son Juan Sanjuan, Miguel García Casas, Carlos Gil, Víctor Belmonte, Rafael Martínez Guillén, Víctor Gámez, y un largo etcétera.

Como en anteriores ediciones, los organizadores Inda Bonet y Spanish Brass, esperan recibir más de un centenar de participantes, que durante estos tres días inundarán las instalaciones culturales municipales de Bétera y desde ya mismo pueden inscribirse a través de la página web del Congreso.

El Congreso se dividirá entre clases magistrales, conferencias, talleres, conciertos y exposiciones donde estarán representadas las más importantes marcas de instrumentos, donde presentarán sus productos y novedades.

Asimismo, el Congreso tendrá además de la parte senior, un apartado junior, para participantes menores de 13 años, que se realizará el 11 y 12 de mayo y que pondrá en valor a los jóvenes trombonistas, el futuro de este instrumento.