Beut lamenta no haber tenido "100 días de tregua" desde que llegó a Antifraude y urge a buscar una sede "en condiciones"

Apuesta por "fortalecer la posición institucional" de la entidad y cuestiona su dirección "personalista": "Nada puede ser delegado"

VALÈNCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), Eduardo Beut, ha lamentado no haber tenido ni "cien días de tregua" desde que llegó a la entidad el pasado verano, ha apostado por "modernizarla" y "fortalecer su posición institucional", lo que pasa por "adecuar su tamaño", al tiempo que ha llamado a los distintos grupos parlamentarios a que le "ayuden" a encontrar una nueva sede "en condiciones" y que no cueste "casi 7.000 euros al mes" como ocurre con la actual, situada en la calle Navellos, junto a Les Corts.

De este modo lo ha expuesto durante su comparecencia este viernes en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, la primera desde que tomó posesión en julio del pasado año y que había sido solicitada tanto a petición propia como por todos los grupos, en la que ha desgranado sus líneas de trabajo. Entre ellas, "mejorar la eficiencia" de la entidad, promover "una cultura de integridad en la gestión pública a través de la formación y la prevención" y garantizar "políticas de transparencia y buena administración en las instituciones valencianas mediante mecanismos de control".

En este sentido, Beut --que fue elegido con los votos de PP y Vox y el rechazo de PSPV y Compromís-- ha lamentado no haber tenido "cien días de tregua" tras su llegada a la entidad: "En la tradición de los sistemas democráticos, a quien se incorpora a un nuevo cargo se dan 100 días de tregua, pero desde antes incluso de la propuesta de mi nombre para este puesto, determinados grupos de personas estaban convencidos de que el candidato que ellos propusieran sería el elegido".

El director de AVAF ha asegurado que a él no le gusta "el victimismo" ni ahora "es el momento" de hacerlo, aunque ha considerado necesario realizar "algunas observaciones". Al respecto, ha cuestionado que determinadas "asociaciones que se autodefinen como luchadoras contra la corrupción creían que podrían proponer a los candidatos en condiciones de igualdad legal y superioridad moral sobre los representantes del pueblo valenciano".

Dicho esto, ha cargado contra las personas que "se convierten en prescriptores de opinión y conducta desde una supuesta independencia ideológica" para tratar de "recuperar el protagonismo perdido o reforzar su imagen" e intenten "construir un relato sin fundamento", que son quienes han "repetido" que su intención era "desmantelar" la agencia. "En nuestra democracia, que haya grupos organizados de personas a los que nadie ha votado que se atribuyan mayor legitimidad que los parlamentarios elegidos por la ciudadanía no es una opción", ha advertido.

Seguidamente, ha afirmado que él no es "perfecto", que no se cree "superior moralmente a nadie" ni tiene "necesidad de repetir cada cinco minutos" que está "comprometido con el interés general para poder presumir de ser más ético que nadie" y ha lamentado: "Al parecer, quienes consideraban que la Agencia era de su propiedad prefieren que no exista a que la dirija alguien que no es de su ecosistema. Porque, quizá, el problema no es que el director sea yo, sino que no es ninguno de ellos".

CUESTIONA LA DIRECCIÓN "PERSONALISTA" DE AVAF

Beut ha cuestionado que la AVAF sea "la única institución valenciana con una dirección absolutamente personalista" en la que "absolutamente todo debe ser firmado por la persona que la dirige y nada puede ser delegado" y, a su juicio, "el personalismo no es bueno" porque "acaba por confundir a la institución con la persona que la dirige". "Pero no depende de mí reformar o matizar este asunto", ha matizado, al tiempo que ha apuntado a los grupos: "Les rogaría que reflexionaran sobre esto en los próximos meses".

Y ha rogado a los grupos que la agencia "necesita una sede que no les cueste a los contribuyentes casi 7.000 euros al mes", para lo que ha pedido que le ayuden a conseguir "un inmueble en condiciones". "A mí no me parece que tener el despacho cerca de Les Corts y el Palau de la Generalitat sea una condición a plantear en un pliego, pero para alguien sí que lo fue", ha indicado.

"PRIMER" PLAN ESTRATÉGICO Y AUDITORÍA "INDEPENDIENTE"

Antes de finalizar su intervención inicial, ha entregado a todos los grupos "para que puedan aportar ideas" el "primer" plan estratégico de la agencia --"tras más de ocho años de existencia"-- para el periodo 2025-2031.

"Es una estrategia de seis años, no una planificación, y en ella recuerdo los objetivos principales: fortalecer la posición institucional de la agencia, modernizar la organización y sus procesos, garantizar una gestión pública íntegra, transparente y eficaz y fomentar la sensibilización ciudadana en ética pública y buen gobierno". "Este es mi compromiso público y lo quiero impulsar con todas las instituciones valencianas", ha señalado.

Además, ha defendido que los datos "dicen que desde septiembre --de 2024-- hemos atendido 50 solicitudes de información de los grupos parlamentarios" mientras que de enero a agosto "solo hubo seis", ha garantizado que van a seguir atendiendo las peticiones "con transparencia absoluta", pero ha recordado que en la anterior legislatura "hubo tres por parte del Grupo Popular y las tres fueron denegadas". "¿Quién teme a la transparencia?", ha preguntado a los grupos de la oposición.

El director de la AVAF también ha informado de que se ha encargado una auditoría externa "independiente" por el procedimiento abierto por lotes --de los que dos han quedado desiertos-- en las distintas áreas para que tanto los partidos como "la ciudadanía tengan un diagnóstico acertado de la gestión" de la institución. Al respecto, ha lamentado la "controversia artificial creada" sobre esta cuestión. "Hay cosas que hay que mejorar y avanzar en esa dirección", ha señalado.

"ALGUNAS PRÁCTICAS ERAN MEJORABLES"

Asimismo, ha sacado pecho de que ya está "finalizando la tramitación" de la regulación de teletrabajo, algo que "desde la aprobación de la ley de la agencia y su puesta en funcionamiento no se disponía", y de la aprobación del primer Plan de Igualdad, algo que "tampoco había". Además, este mismo mes de febrero se ha aprobado una declaración institucional de "compromiso con la integridad y la ética pública", ha indicado.

Paralelamente, la AVAF "estudia" mecanismos de aplicación de inteligencia artificial (IA) y tratamiento de bases de datos para "mejorar y agilizar" la gestión. "Algunas de las prácticas eran mejorables, otras merecen cambios y adaptaciones. Y esa es mi intención, mi obligación y mi responsabilidad, tratar de mejorar la institución en lo posible, a partir del valor que la formación y la experiencia pueden aportar", ha expuesto.