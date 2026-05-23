La Biblioteca Valenciana amplía su fondo gráfico con la donación de obra de la artista Rosa Torres - GVA

VALÈNCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha incorporado a su fondo gráfico la donación realizada por la artista Rosa Torres, integrada por bocetos originales, serigrafías, grabados, carteles, tarjetas, dípticos y catálogos de sus exposiciones.

Rosa Torres es "una de las artistas valencianas más destacadas de su generación". Formada en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de València, inició su trayectoria artística en el contexto de la renovación plástica valenciana de los años setenta y colaboró en sus comienzos con Equipo Crónica.

A lo largo de su carrera ha desarrollado un lenguaje propio, reconocible por el uso del color, la simplificación de las formas y una mirada personal sobre el paisaje y el entorno. En 1982 participó en la Bienal de Venecia, dentro de la representación española, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

El conjunto donado permite recorrer distintas etapas de su trayectoria artística y conocer mejor su proceso de trabajo. Los bocetos originales, seleccionados por la propia artista, ofrecen una muestra de su evolución desde sus primeros años hasta la actualidad. A través de ellos puede apreciarse cómo han ido transformándose sus intereses, sus composiciones y su manera de construir las imágenes, antes de llegar a la obra definitiva.

La donación tiene, por tanto, un especial valor documental y artístico, ya que no solo incorpora obras acabadas, sino también materiales que ayudan a comprender el proceso de creación de Rosa Torres. Los carteles, catálogos, tarjetas y dípticos completan este conjunto al aportar información sobre algunas de sus exposiciones y sobre la difusión pública de su obra.

La presente incorporación enriquece la colección de obra gráfica de la Biblioteca Valenciana, que ya cuenta con creaciones de artistas como Ripollés, Manuel Boix, Isabel Oliver, Amat Bellés i Roig o Equipo Crónica, entre otros destacados nombres, todas ellas a disposición de la ciudadanía.