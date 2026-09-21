La Biblioteca Valenciana dedica una nueva guía de recursos a Jaume I por el 750 aniversario de su legado

Imagen de la Guía - GVA

VALÈNCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha elaborado una nueva guía de recursos dedicada a Jaume I, coincidiendo con la conmemoración del 750 aniversario de su legado. La publicación propone un "amplio recorrido" por una de las figuras "fundamentales" de la historia valenciana, tanto a través de los fondos conservados por la propia entidad como mediante recursos disponibles en otras bibliotecas, archivos y repositorios digitales.

La guía presta especial atención a las principales fuentes para conocer la vida y el reinado del monarca. Entre ellas, ocupa un "lugar central" el 'Llibre dels fets', una de las grandes crónicas medievales, cuyo texto permite aproximarse "en primera persona" a acontecimientos como las conquistas de Mallorca y València.

La publicación recorre su transmisión desde las versiones manuscritas medievales hasta las diferentes ediciones impresas y traducciones que han contribuido a difundir la obra a lo largo de los siglos, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Además, se incluyen otras fuentes "esenciales", como la crónica de Ramon Muntaner, biografías como la de Bernardino Gómez Miedes o las obras de historiadores valencianos de los siglos XVI y XVII como Gaspar Escolano o Francisco Diago.

Otro de los apartados de la guía está dedicado a la creación del Reino de Valencia. 'El Llibre del Repartiment' y los 'Furs' permiten conocer la formación territorial, institucional y jurídica del nuevo reino impulsado por Jaume I. De este modo, la publicación "ayuda a comprender la trascendencia histórica de su reinado para la configuración política y cultural valenciana", ha añadido la Generalitat.

La segunda parte de la guía aborda la presencia de Jaume I en el imaginario colectivo valenciano y la forma en que su memoria se ha mantenido viva durante casi ocho siglos. Las conmemoraciones del 9 d'Octubre, las fiestas de la Magdalena, la Mocadorà y las fiestas de Moros y Cristianos "muestran cómo el recuerdo de la conquista y del monarca se ha incorporado a numerosas manifestaciones culturales y festivas".

La Biblioteca Valenciana conserva, asimismo, importantes testimonios relacionados con estas celebraciones, desde impresos antiguos y 'llibrets' hasta carteles, fotografías, partituras y registros sonoros.

La guía amplía esta visión con apartados dedicados a las representaciones escultóricas y gráficas de Jaume I, los cómics y la literatura infantil y juvenil, las partituras y los registros sonoros. Estas manifestaciones permiten comprobar cómo la imagen del rey ha sido "reinterpretada" en distintos momentos históricos y mediante lenguajes muy diversos, llegando también a las nuevas generaciones.

PORTAL WEB

Con esta nueva guía, que se puede consultar en el portal web de la institución, la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu facilita a investigadores, estudiantes y público general una selección de fuentes y recursos para conocer tanto al rey Jaume I histórico como a la memoria cultural construida en torno a su figura a lo largo de los siglos.

Esta iniciativa se enmarca en el conjunto de acciones impulsadas por la Generalitat para conmemorar en 2026 el 750 aniversario de la muerte de Jaume I, una efeméride que ofrece "la oportunidad de profundizar en el conocimiento de una figura clave de la historia valenciana y de ensalzar el legado histórico, jurídico, cultural e institucional asociado a la creación y desarrollo del Reino de Valencia".