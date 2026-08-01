La Biblioteca Valenciana publica la guía de recursos 'Astrología-Astronomía' con motivo del eclipse solar

Guía astronomía - GVA

VALÈNCIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu publica la guía de recursos 'Astrología-Astronomía', elaborada con motivo del interés social y científico despertado por el eclipse solar total del próximo 12 de agosto.

La publicación propone un recorrido por la relación entre la astrología y la astronomía a través de los fondos conservados por la institución. En este sentido, la guía reúne impresos antiguos, manuscritos, fotografías, tratados científicos, calendarios, lunarios y documentos relacionados con la repercusión social de distintos eclipses.

Asimismo, permite conocer la evolución de instrumentos como los relojes de sol y muestra la importancia de la observación astronómica en ámbitos como la navegación, la agricultura y la medición del tiempo, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Uno de los principales ejes de la guía consiste en la contribución de científicos valencianos al desarrollo de la astronomía. Entre ellos figura el matemático y astrónomo renacentista Jerónimo Muñoz, cuyas observaciones de la supernova de 1572 contribuyeron a cuestionar la concepción aristotélica de unos cielos inmutables.

La publicación también recoge la labor del padre Tomás Vicente Tosca, representante del movimiento de los novatores (grupo de pensadores y científicos españoles de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII que impulsaron la renovación científica y la introducción de la ciencia moderna en España) y responsable de difundir en España los conocimientos científicos más avanzados de su tiempo; y del marino, astrónomo e ingeniero Jorge Juan y Santacilia, integrante de la expedición que permitió confirmar el achatamiento de la Tierra por los polos.

Entre las piezas reproducidas se encuentra un manuscrito ilustrado de 1774 realizado por un aficionado a la uranología, que contiene una representación del sistema solar copernicano y cuya imagen sirve de portada a la guía. También se incluyen obras dedicadas a la fabricación de relojes solares como el Libro de relojes solares, de Pedro Roiz, impreso en València en 1575, y el Tratado de la gnómica, del padre Tosca.

Del mismo modo, la guía presta atención a la pervivencia contemporánea de este patrimonio científico en Otos, localidad de la Vall d'Albaida conocida por su singular colección de relojes de sol.

La ruta turístico-cultural creada por el escritor y físico Joan Olivares y el pintor Rafa Amorós reúne más de una treintena de relojes distribuidos por el casco urbano. El itinerario combina divulgación científica, patrimonio y creación artística con piezas diseñadas por autores como Andreu Alfaro, Antoni Miró, Arcadi Blaco, Artur Heras o Manolo Boix.

En este sentido, la elevada concentración de estos instrumentos convierte a Otos en un referente de la conservación y difusión de una tradición vinculada a la observación astronómica y a la medición del tiempo.

FENÓMENO CIENTÍFICO Y SOCIAL

La guía dedica un apartado específico a la huella dejada por los eclipses en la sociedad valenciana. Entre otros ejemplos, recuerda los acontecimientos de 1860, 1900 y 1905, las recomendaciones elaboradas en distintas épocas para su observación segura y el tratamiento que recibieron en la prensa.

Entre los documentos reproducidos figura una lámina que el periódico valenciano La Opinión distribuyó entre sus suscriptores con una vista del castillo de Murviedro durante el eclipse del 19 de julio de 1860.

La publicación conecta estos testimonios históricos con la expectación generada por el eclipse solar del próximo 18 de agosto y sus actuales repercusiones culturales, turísticas, sociales y económicas.

La guía 'Astrología-Astronomía' puede consultarse gratuitamente en el apartado de guías de recursos bibliográficos y documentales de la página web de la Biblioteca Valenciana.