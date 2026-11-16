Bibliotecas de Requena, Paiporta, Alborache, Aldaia y Catarroja, en el 'top ten' de los Premios María Moliner

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, participa en la entrega de los premios de la XXV Campaña de Animación a la Lectura María Moliner. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 55 proyectos de animación a la lectura presentados por bibliotecas municipales de la Comunitat Valenciana han resultado galardonados por el Ministerio de Cultura, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la XXVI edición de los Premios María Moliner.

En concreto, 'Animación lectora y formación siempre y para tod@s', de Requena, '(Re)Construyendo la lectura', de Paiporta, 'Alborache Lector: Cultura, Comunidad y Creatividad Todo el Año', de Alborache, 'Cuando los libros regresan a la Biblioteca: reconstruir, leer y compartir', de Aldaia y 'La biblioteca: El latido de la palabra. Nuevos espacios de encuentro y poesía en Catarroja', de Catarroja han sido elegidos entre los diez mejores, por lo que recibirán un premio de 10.000 euros cada uno.

Además, se han reconocido 50 propuestas de la comunidad autónoma, a las que se les concede un premio de 2.777,77 euros a cada una. El importe total con el que han sido galardonadas asciende a 188.888,50 euros, desglosa el departamento que dirige Ernest Urtasun en un comunicado.

El objetivo de estos galardones, recuerda la administración central, es premiar los mejores proyectos de animación a la lectura dirigidos a todos los públicos, especialmente a colectivos con dificultades para el acceso a la misma, en cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma respectiva y con especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

COMPRA DE LIBROS Y/O PUBLICACIONES PERIÓDICAS

De los 658 municipios de toda España que han participado en la edición de este año, 370 bibliotecas han sido premiadas con 2.777,77 euros y, entre ellas, los diez mejores proyectos verán incrementado el importe hasta los 10.000 euros. El premio será destinado principalmente a la compra de libros y/o publicaciones periódicas por parte de las bibliotecas públicas.

El programa, financiado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, cuenta con una inversión total de 1,1 millones euros.

Los premios María Moliner a los diez mejores proyectos de animación a la lectura son los siguientes: Ayuntamiento de Requena (Valencia, Comunidad Valenciana), por el proyecto 'Animación lectora y formación siempre y para tod@s'.