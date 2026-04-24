Bioparc Valencia celebra un cumpleaños "salvaje" para los leones del parque: helados con sangre y "piñatas" de hojas

Una leona en BIOPARC Valencia - BIOPARC

VALÈNCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bioparc Valencia ha celebrado este viernes un cumpleaños "salvaje" para los tres leones del parque: Tata, que acaba de cumplir 15 años; Shanga, 11; y el macho Lubango, 10, según ha informado el parque en un comunicado.

Con esta coincidencia del triple aniversario en abril, el personal de cuidado animal ha querido preparar un evento especial: helados con sangre y "piñatas" de hojas de palmera rellenas de carne colgadas en altura para fomentar la agilidad física, así como elementos para motivar la utilización de sus garras para alcanzar el alimento.

En definitiva, un "auténtico festín" para estos fieros carnívoros "que se prepara con todo el cariño y profesionalidad como enriquecimiento ambiental dentro de los protocolos de bienestar animal que tienen como objetivo estimular el comportamiento innato, fomentando la exploración y contribuyendo a su equilibrio físico, psicológico y social", han indicado las mismas fuentes.

Muchas personas, entre las que se encontraban numerosos turistas extranjeros y nacionales que han ido a conocer el parque, se han asombrado al contemplar esta actividad que permite poner el foco en la conservación de esta emblemática especie africana.

Como grandes depredadores, desempeñan un papel esencial en el equilibrio de los ecosistemas, al regular las poblaciones de herbívoros. Sin embargo, su situación actual en la naturaleza es muy delicada.

Según datos de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) los leones están catalogados como vulnerables y se estima que quedan entre 22.000 y 25.000, lo que supone una reducción del 30%, de su ya diezmada población, tan solo en los últimos 20 años.

Esta alarmante caída se debe, principalmente, a la pérdida de hábitats, el tráfico y comercio ilegal de carne, así como la caza furtiva. Ante este escenario, el papel de instituciones como Bioparc Valencia resulta "esencial", han recordado.

El parque participa en el Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP) para la preservación de esta especie. Igualmente desarrolla proyectos de conservación in situ impulsados por la Fundación Bioparc, entre ellos, Gran Amboseli, enfocado en la sabana como uno de los ecosistemas más importantes de África, favoreciendo la supervivencia de elefantes, leones y otras especies clave, protegiendo el territorio y sus corredores ecológicos.

Pertenecientes a la subespecie de león de Angola (Panthera leo bleyenberghi), los tres "cumpleañeros" habitan en el área que recrea los llamados Kopjes de la sabana africana, con atalayas rocosas que permiten apreciar con toda su majestuosidad a estos grandes félidos.