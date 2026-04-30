Bioparc Valencia incorpora y se une al proyecto para salvar una especie extinta en Europa desde el siglo XVII

Especie extinta en Europa - BIOPARC VALENCIA

VALÈNCIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bioparc Valencia incorpora y se une al proyecto para salvar el ibis eremita (Geronticus eremita), especie declarada extinta en Europa por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Las personas que visitan el parque valenciano ya pueden admirar esta auténtica rara avis pues, posiblemente, será la "primera vez" que contemplen al ibis eremita y su plumaje negro con reflejos metálicos, cabeza desnuda y el característico pico largo y curvo de su especie, han apuntado desde el parque en un comunicado.

Y, además, van a poder hacerlo "cara a cara" en el espectacular Kopje que recrea las formaciones graníticas africanas y contemplando, al mismo tiempo y sin ninguna barrera visual, la manada de leones.

Los nuevos ejemplares conviven en el aviario con más de una decena de animales alados como la cigüeña de Abdim (Ciconia abdimi), el ave martillo (Scopus umbretta), el estornino soberbio (Lamprotornis superbus), la pintada vulturina (Acryllium vulturinum) y la familia del desconocido mamífero damán roquero (Procavia capensis) con sus crías.

Esta ave migratoria desapareció del continente en el siglo XVII y su recuperación forma parte de un ambicioso proyecto impulsado por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA) al que se ha unido Bioparc Valencia con la reciente llegada de cuatro parejas de ibis eremita procedentes de los zoos de Viena (Austria) y Zúrich (Suiza).

El propósito colectivo es conseguir, bajo criterios científicos de cría controlada, una población estable que no sólo garantice su supervivencia, sino que permita su reintroducción.

En este último punto de conservación 'in situ' hay dos grandes programas en marcha, uno en Centroeuropa coordinado por la organización austriaca Waldrappteam y otro en el sur de España, en la provincia de Cádiz, liderado por el Zoo Botánico de Jerez, que trabajan de forma conjunta para conectar las poblaciones reintroducidas.

La Fundación Bioparc participa en esta red global, que dirige a nivel europeo el zoológico de Innsbruck (Austria). En este innovador y complejo plan, los pollos nacidos en parques zoológicos son criados a mano por profesionales.

El estrecho vínculo que establecen con sus cuidadores es "fundamental", ya que las aves han de seguir posteriormente en vuelo a pequeños ultraligeros donde van montadas las "madres adoptivas", junto a pilotos profesionales, las cuales llaman y animan constantemente a las jóvenes aves, han apuntado las mismas fuentes.

La restauración de estas rutas migratorias de miles de kilómetros permite recuperar comportamientos perdidos durante siglos y hacer posible su regreso progresivo al medio natural. En este contexto, estas parejas de ibis de Bioparc Valencia permitirá, en el futuro, la cría de nuevos individuos que podrían integrarse en las sueltas controladas dentro del programa de reintroducción.

Bioparc Valencia alberga también el ibis sagrado (Threskiornis aethiopicus) que puede verse conviviendo con jirafas, antílopes, cebras o rinocerontes.