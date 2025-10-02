Boluda adquiere a Royal Boskalis BV su negocio de remolque en Australia y Papúa Nueva Guinea

Boluda Towage adquiere a la holandesa Royal Boskalis BV su negocio de remolque y salvamento marítimo en Australia y Papúa Nueva Guinea. - BOLUDA TOWAGE

VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Boluda Towage ha adquirido a la holandesa Royal Boskalis BV su negocio de remolque y salvamento marítimo en Australia y Papúa Nueva Guinea, dentro de su estrategia de expansión mundial, mediante una transacción cifrada en 640 millones de dólares.

La filial de la naviera valenciana contará así con una capacidad operativa en más de 232 puertos de todo el mundo, más de 8.000 marinos y un equipo de soporte técnico y administrativo compuesto por 1.500 profesionales de 35 nacionalidades, que le permitirá ofrecer un servicio global a sus clientes.

"Con esta adquisición, mejoramos el servicio y la operatividad a nuestros clientes, consolidándonos como el líder mundial destacado en el remolque, con presencia en todos los continentes. Además queremos seguir acompañando al desarrollo de las infraestructuras de los puertos donde operamos mejorando la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad", expresa el presidente de la compañía, Vicente Boluda.

Los puertos de Sydney, Perth, Botany, Gladstone, Brisbane, Newcastle, Melbourne, Weipa, Mackay, Port Moresby (Papúa New Guinea) y Launceston (Tasmania) son dársenas industriales con gran movimiento de materias primas como hierro, carbón, gas natural, oro y litio, esenciales para la industria energética, tecnológica y siderúrgica.

Según destaca la empresa valenciana, estos puertos juegan un papel clave para la economía mundial, ya que conectan la producción de recursos naturales de Australia con los principales mercados mundiales, especialmente Asia, garantizando su papel como potencia exportadora en el comercio marítimo global.

Tras esta operación, Boluda Towage se posiciona "en todo el mundo", reforzando su presencia en Asia donde también está presente en Hong Kong, Singapur, Malasia y Timor-Leste.