Boluda reconoce el avance del Corredor Mediterráneo pero lamenta "lentitud" y advierte que nacerá "saturado"

El empresario Vicente Boluda, interviene durante un acto para reivindicar el Corredor Mediterráneo, a 20 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha valorado en el último Acto Empresarial #QuieroCorredor que "los objetivos más importantes" del movimiento "ya se han cumplido" y que el Corredor Mediterráneo avanza con el 100% de sus tramos en alguna fase de desarrollo, si bien ha advertido que "no al ritmo que la sociedad española necesita" y que la infraestructura "nacerá saturada" sin la doble plataforma.

El último Acto Empresarial #QuieroCorredor ha congregado este jueves en el Roig Arena de València a cerca de 2.500 empresarios y representantes de la sociedad civil, con la presencia del ministro de Transportes, Óscar Puente; empresarios como el presidente de Mercadona, Juan Roig; el coordinador europeo del Corredor Mediterráneo, Mathieu Grosch, y el comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, entre otros. También han asistido representantes del Consell y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Vicente Boluda, en declaraciones a los medios antes de la apertura del acto, ha explicado que "va a ser el último acto multitudinario" del Movimiento #QuieroCorredor impulsado por AVE. "Yo creo que los objetivos más importantes ya se han cumplido", ha comentado.

"Nos dimos cuenta en 2008 y 2009 de que España está conceptuada como un sistema radial en el que todo pasaba por Madrid. No comunicaba ciudades muy importantes y zonas muy importantes, lo que nosotros llamamos la España circular, que creemos que es tan importante como la España radial. No es que nosotros estemos en contra de la España radial, lo que queremos son las dos", ha indicado Boluda.

En esa línea, durante su intervención en el acto, Boluda ha puntualizado que "el Movimiento #QuieroCorredor seguirá hasta que exista conexión en ancho internacional desde Algeciras a la frontera francesa".

Al presidente de AVE ha explicado que el movimiento nació en 2016 con un triple objetivo. Por un lado, "movilizar a la sociedad civil y al mundo empresarial" por la infraestructura, "aportar rigor técnico e información periódica" sobre su estado real y "convencer a nuestros responsables públicos no solo de la importancia de la infraestructura, sino de que no ponerla en marcha implicaba una enorme pérdida de oportunidades que, como país, no nos podíamos permitir".

"Es un hecho que los sucesivos gobiernos de España han incumplido sus promesas y que el panorama solo empezó a despejarse cuando nos pusimos manos a la obra con #QuieroCorredor", ha aseverado.

100% EN DESARROLLO

Gracias a ello, "el 100% de los tramos del Corredor Mediterráneo están en alguna de las fases de su desarrollo: estudio, proyecto, licitación, obra o en servicio, como veremos luego en el chequeo de las obras".

En concreto, según el chequeo semestral del estado de desarrollo del Corredor Mediterráneo que se ha dado a conocer en el acto, el 100% de los tramos cuenta al menos con estudios previos. El 36% de la infraestructura está en servicio, el 83% está al menos en obras y el 95% ya tiene proyecto.

CINCO LOGROS

El presidente de AVE ha resaltado "cinco los logros obtenidos a lo largo de estos años" por el Movimiento. En primer lugar, "conseguir la implicación y unidad del mundo empresarial". También despertar la concienciación social y en tercer lugar que "se ha conseguido la voluntad política".

"Ante la unidad empresarial y el grito unánime de la sociedad civil, los responsables políticos no han tenido más remedio que actuar y desarrollar la infraestructura. Pero aun así han incumplido de forma sistemática sus compromisos, y es por ello que los retrasos son notables", ha lamentado. En cuarto lugar, ha puesto en valor que han logrado que "se trabajase con orden técnico" y por último, ha señalado que se ha "conseguido cohesión territorial" entre comunidades autónomas.

"LENTITUD" Y "CUELLOS DE BOTELLA"

No obstante, Boluda ha señalado que "no todo son luces, también hay sombras". Entre las preocupaciones del empresariado ha destacado "la lentitud con la que se está desarrollando la infraestructura". "Es inconcebible que, pese a las cifras que denotan la importancia de los territorios por los que discurre en términos de población, PIB, turismo, exportaciones, etc., se haya actuado de forma tan lenta".

Boluda ha puesto el foco en que "todos los tramos que ya están en servicio, en su gran mayoría, responden a que, además de ser Corredor Mediterráneo, conectan con la capital de España".

Asimismo, ha trasladado que "preocupan los cuellos de botella existentes para que la infraestructura sea una realidad completa", y entre ellos ha destacado "el túnel pasante de la ciudad de València, ya que en estos momentos, como ocurriera en los años 80 con la autopista del mediterráneo (hoy AP-7), volvemos a ser el semáforo de Europa, en esta ocasión ferroviario".

En tercer lugar, ha advertido que la infraestructura "nacerá saturada, como han dejado claro los técnicos y los futuros usuarios de transporte de mercancías". "Siempre se ha hablado de una doble plataforma para separar la alta velocidad y el resto de usos, y eso, en la gran mayoría del trazado, no será una realidad en el futuro inmediato", ha lamentado. Por último, ha lamentado la "lentitud con la que avanzan los trabajos en Francia".

El presidente de AVE ha insistido en que "el Movimiento #QuieroCorredor no va a parar hasta que la infraestructura en su totalidad sea una realidad" y mantendrán su compromiso con "la vigilancia constante de que las promesas se cumplen y de que tanto la ejecución de la infraestructura como su dotación presupuestaria avanzan según lo previsto".

Boluda ha subrayado que "el Corredor Mediterráneo se va a finalizar gracias al Movimiento #QuieroCorredor. "Es, quizás, pretencioso, pero lo que es seguro es que, sin nuestra acción, y sin nuestra presión, no estaría en el estado actual en el que se encuentra", ha remarcado. Así, ha reivindicado al empresariado como "motor de nuestro país".

ABANDONAR LOS "INTERESES PARTIDISTAS"

Además, ha apelado a "la responsabilidad de todos los representantes públicos" para que actúen "de igual forma con asuntos de estado, en los que nuestro país necesita acuerdos y visión de medio y largo plazo, abandonando intereses partidistas y pensando en el interés general".

El presidente de AVE se ha referido en concreto a la reconstrucción de Valencia tras la dana, "las necesarias obras hidráulicas para que una catástrofe de esa magnitud no se vuelva a repetir, así como la solución al déficit hídrico en nuestro país, la energía, la educación, la productividad, el absentismo o la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar".