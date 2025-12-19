Boluda refuerza su presencia en Australia con la compra de la empresa de remolque MMT

Boluda inicia operaciones en el puerto de Esperance, situado en la costa oeste de Australia, - BOLUDA

VALÈNCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Boluda Towage continúa fortaleciendo su presencia en Australia con la adquisición de la empresa de remolque portuario Mackenzie Marine & Towage (MMT), con el objetivo de potenciar sus operaciones en la costa occidental del país.

La compañía da así un nuevo paso adelante en el país, ampliando su alcance desde el Norte (Port Moresby, en Papúa Nueva Guinea) y el Este (Weipa, Cairns, Mackay, Gladstone, Brisbane, Newcastle, Botany/Sydney Botany y Melbourne) hasta la Costa Oeste (Esperance), operando una flota de más de 43 embarcaciones, según ha explicado en un comunicado.

Este movimiento forma parte de la hoja de ruta estratégica de Boluda Towage, orientada a explorar nuevas oportunidades en la región mediante la presencia en puertos clave, consolidando su expansión a lo largo del país y garantizando operaciones seguras y eficientes.

MMT es una empresa familiar que se ha consolidado como "un nombre destacado y de confianza" en la industria del remolque marítimo en Australia Occidental durante más de 50 años. Tras esta adquisición, el equipo directivo del Puerto de Esperance seguirá encabezado por Sean McKenzie, garantizando la continuidad y una visión clara mientras la compañía acelera su crecimiento y refuerza sus vínculos con socios y clientes locales.

Esta operación pone de manifiesto el compromiso de Boluda Towage con la prestación de soluciones innovadoras y el refuerzo de su posición como líder mundial de confianza en el mercado. De este modo, Boluda Towage contará con capacidad operativa en más de 232 puertos de los cinco continentes y con la flota más potente, formada por más de 850 embarcaciones.

EL PUERTO DE ESPERANCE

Situado en la parte sureste de Australia Occidental, el Puerto de Esperance es un nodo clave para las actividades de exportación, especialmente en los sectores minero y agrícola.

Con capacidades de aguas profundas diseñadas para acoger grandes buques graneleros, Esperance se consolida como una infraestructura crítica para la economía exportadora de Australia Occidental, apoyando el movimiento eficiente de mineral de hierro, cereales y otras materias primas clave hacia los mercados globales.

Boluda Towage es el principal operador mundial de remolque marítimo, con presencia en los cinco continentes y en más de 232 puertos de Europa, África, Asia, Oceanía y América Latina. La compañía ofrece servicios de remolque portuario, costero y offshore, así como salvamento marítimo. Cuenta con una flota de más de 850 embarcaciones y 10.000 profesionales.