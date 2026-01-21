Bombas Gens alumbrará "la mayor muestra de arte lumínico" en València con la propuesta 'Universos de luz' - JOTA MARTÍNEZ

VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bombas Gens Centre d'Arts Digitals presentará en cuatro únicas fechas, del 5 al 8 de febrero, 'Universos de Luz - Percepción y espacio', una exposición inmersiva de Radiante Light Art Studio que "invita a explorar la relación entre la luz, el espacio y la percepción a través de un recorrido sensorial e interactivo".

Se trata de "la mayor muestra de arte lumínico que ha acogido València, con seis piezas e instalaciones, en total, en sus más de 2.000 m2 de superficie". La experiencia presentará las obras "más emblemáticas" del estudio valenciano junto a tres nuevas instalaciones creadas específicamente para esta ocasión, informa la organización en un comunicado.

La muestra propone una "experiencia activa para todos los públicos en la que el visitante no solo observa, sino que recorre, habita y siente el espacio a través de la luz". Geometrías en transformación, reflejos, volúmenes y entornos interactivos configuran un itinerario que estimula la percepción, la curiosidad y la imaginación. Las entradas ya están disponibles en www.bombasgens.com

La pieza central del recorrido es Umbral (traducción del título original Verge), reconocida en 2025 como la mejor instalación lumínica inmersiva del mundo. En Bombas Gens se presenta en una versión ampliada bajo el título Nokepler, incorporando la creación sonora original homónima del compositor valenciano Iván Llopis, quien ofrecerá sesiones especiales en directo dentro de la propia instalación, intensificando su dimensión sensorial y performativa.

Las sesiones en directo se celebrarán todos los días (durante las cuatro fechas disponibles) a las 19:30 h., y algunas ya han agotado el aforo disponible.

La exposición incluye también instalaciones como Cartography of the Ray, creada para el Madrid Design Festival, y Worlds of Light, concebida para el Centro Botín y presentada posteriormente en varias ciudades europeas. Obras que abordan la luz como materia estructural y como agente generador de espacios perceptivos, invitando al visitante a experimentar cómo la luz redefine la arquitectura y transforma la manera de habitar el entorno.

"Con esta exposición reforzamos nuestra apuesta por la creación digital, la experimentación y el impulso al diálogo entre arte, tecnología y público. Estamos convencidos de que Universos de Luz será una de las grandes citas culturales del año en València", asegura en u comunicado la directora de Bombas Gens Centre d'Arts Digitals, Mónica Pérez.

Sobre Radiante Light