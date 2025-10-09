Bomberos de Alicante realizan más de 140 intervenciones por las lluvias este jueves, la mayoría en el Baix Vinalopó

Actuación del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia en la caída de árboles en Torrent.- CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE VALENCIA

ALICANTE, 9 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han realizado durante este jueves más de 140 intervenciones --entre ellas achiques, filtraciones o vehículos bloqueados-- por las lluvias y el viento, la mayoría de ellas en la comarca del Baix Vinalopó.

En concreto, las primeras intervenciones por el episodio meteorológico han comenzado sobre las 11.30 horas. Entre esa hora y las 14.20, los bomberos han realizado más de 50 actuaciones, aunque las llamadas se han incrementado alrededor de las 13.00 horas.

En este momento, las comarcas más afectadas eran l'Alacantí y Baix Vinalopó, con algo menos de afectación en las Marinas y la Vega Baja. Por municipios, con datos hasta alrededor de las 14.20 horas, Elx y Sant Vicent del Raspeig concentraban 11 intervenciones, seguidos de Santa Pola con seis y Orihuela con cinco.

Las actuaciones de los bomberos son principalmente de achiques de agua en garajes, sótanos y viviendas, así como por filtraciones de aguas y vehículos bloqueados por la lluvia que no pueden proseguir su marcha.

En la misma línea, en la actualización de datos hasta pasadas las 16.00 horas, los efectivos han realizado 70 intervenciones más por fuertes vientos y precipitaciones intensas. La comarca más afectada es el Baix Vinalopó, y en menor medida también se han producido en la Vega Baja, Marina Baja y l'Alacantí.

La localidad más afectada es Elx, con casi 40 intervenciones, a la que siguen Orihuela con 9 y con 4 Sant Vicent. El total de localidades con intervenciones del Consorcio en esta segunda tanda son 15.

Las intervenciones han seguido siendo principalmente por achiques de agua en garajes, sótanos y viviendas, así como por filtraciones de aguas y vehículos bloqueados por la lluvia que no pueden proseguir su marcha.

Posteriormente, hasta las 19.30 se han sumado otras 23 intervenciones, con l'Alacantí como comarca más afectada. Allí, han destacado seis avisos en Mutxamel, así como actuaciones en Sant Vicent y El Campello. En el caso de Elx, se han realizado cuatro intervenciones.

En estas últimas horas, las intervenciones "han descendido notablemente" y siguen siendo protagonizadas por achiques o filtraciones de agua, aunque en esta ocasión se han sumado las retiradas de árboles, saneamiento de fachadas y retirada de obstáculos sobre la vía pública.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha señalado que los bomberos de la ciudad de Alicante han registrado unos 50-75 incidentes aproximadamente, aunque "sin mayor relevancia".

En relación a las precipitaciones entre las 14.30 y 16.30 horas, con datos de Avamet recogidos por emergencias, Sant Vicent del Raspeig es la localidad que más agua ha acumulado, con 52,4 litros por metro cuadrado (l/m2); seguida de Cox, 43,4 l/m2; Aspe, 43 l/m2; El Campello, 42,9 l/m2; Alacant, 40,2 l/m2; y Mutxamel, 37 l/m2.

Por otro lado, en la provincia de Valencia, el Consorcio de Bomberos ha intervenido cuatro avisos relacionados con las lluvias por saneamiento de fachadas o por árboles en las localidades de Picanya, Godella, Gandia, Montcada y Torrent.

En los registros de precipitaciones de Avamet recogidos por Emergencias, en las últimas cuatro horas se han acumulado 17,8 l/m2 en l'Albufera de Valencia, 12,8 l/m2 en Oliva y 11 l/m2 en Enguera.