Bomberos comienzan a revisar las fachadas de la Plaza del Ayuntamiento de València para las 'mascletaes'

Archivo - Imagen de archivo de bomberos revisando las fachadas de la Plaza del Ayuntamiento de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de València ha iniciado este domingo la revisión de las fachadas de los edificios situados en la Plaza del Ayuntamiento para comprobar el correcto estado de las estructuras ante la celebración de las 'mascletaes' de las Fallas que comenzarán el próximo 1 de marzo, con el objetivo de "prevenir posibles riesgos y garantizar la seguridad de todas las personas asistentes a estos actos multitudinarios".

El objetivo de esta inspección es localizar "posibles elementos sueltos" en las fachadas de los edificios que rodean la plaza, con el fin de evitar desprendimientos provocados por las vibraciones que se generan durante el disparo pirotécnico, según ha informado el consistorio en un comunicado.

En este sentido, efectivos del Cuerpo de Bomberos revisan cornisas, balcones y distintos elementos ornamentales para comprobar su estabilidad y garantizar la seguridad del público que acude diariamente a la Plaza del Ayuntamiento.

El concejal de Emergencias y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, ha informado que los trabajos de revisión se prolongarán hasta el próximo 22 de febrero y ha explicado que "se van a revisar los 29 edificios que rodean la Plaza del Ayuntamiento, con especial atención a las fachadas, antenas, toldos y cualquier elemento que no esté sujeto, que pueda desprenderse con facilidad o que pueda resultar inestable".

El dispositivo desplegado para estas inspecciones está integrado por un vehículo ligero y otro dotado de brazo extensible, capaz de alcanzar todos los niveles de las fachadas. Gracias a estos medios, los bomberos "podrán subsanar pequeños desperfectos detectados en cornisas o paramentos exteriores de los edificios y, en caso de localizar alguna deficiencia de mayor envergadura, comunicarlo a las comunidades de propietarios para que se lleven a cabo las reparaciones necesarias antes del inicio de las Fallas".

Además, Caballero ha subrayado que con esta revisión "se evita la caída de elementos sobre los espectadores o viandantes, antes, durante o después de la mascletà", y ha puesto en valor el trabajo del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de València "que minimiza cualquier incidente teniendo en cuenta, además, que la mascletà es el acto más multitudinario de las Fallas y la seguridad de todos es fundamental para disfrutar de la fiesta".