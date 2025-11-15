Bomberos controlan el incendio en una nave de Alboraia y frenan el riesgo de propagación

Un incendio afecta a una nave de desguace de motos en Alboraia - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El incendio que desde primera hora de este sábado afecta a una nave de desguace de motocicletas de Alboraia (Valencia) y a otra contigua se da por controlado desde las 12.49 horas, informa el Consorcio de Bomberos, que explica que se ha conseguido frenar el riesgo de propagación a otras instalaciones.

En estos momentos, se mantiene las dotaciones del Consorci Provincial de Bomberos y se han retirado ya las del Ayuntamiento de València.

El aviso se ha recibido a las 09:37 horas y hasta el lugar, la calle Calderers del municipio, se han desplazado numerosos efectivos. El incendio ha causado una gran columna de humo.