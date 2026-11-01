Bomberos y Guardia Civil buscan a un hombre mayor desaparecido en Torres Torres

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero del Consorcio de Bomberos de Valencia
Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero del Consorcio de Bomberos de Valencia - CONSORCIO DE BOMBEROS DE VALENCIA - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: domingo, 1 noviembre 2026 17:57
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   VALÈNCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos del bomberos y de la Guardia Civil se han movilizado para la búsqueda de un hombre de edad avanzada en el término municipal de Torres Torres (Valencia), según han informado el Consorcio provincial y el 112.

   El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha recibido un aviso para la búsqueda del hombre este domingo y se ha activado un dispositivo en el que participan una unidad de bomberos forestales de la Generalitat, cuatro brigadas forestales del Consorcio de Bomberos de Valencia, un helicóptero y un Grupo de Rescate en Altura (GERA) del cuerpo provincial y patrullas de la Guardia Civil.

   El Consorcio de Bomberos ha explicado que la persona desaparecida es un hombre de edad avanzada.

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