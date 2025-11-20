Bomberos luchan contra un incendio forestal declarado en Biar (Alicante)

ALICANTE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos trabajan con medios terrestres y aéreos para extinguir un incendio forestal declarado este jueves en el municipio alicantino de Biar, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias a través de la red social X.

Sobre el terreno trabajan dos unidades de los Bomberos Forestales de la Generalitat, una autobomba, cinco dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, dos medios aéreos y cuatro agentes medioambientales, de acuerdo con la actualización de medios de las 15.14 horas.

Según ha apuntado el Centro de Coordinación de Emergencias, a consecuencia de este incendio es visible una columna de humo blanco entre las rutas de Cabezo Gordo y Peña la Blasca, en este municipio de la comarca alicantina de l'Alt Vinalopó.