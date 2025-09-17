Bomberos luchan contra un incendio forestal en una zona de matorrales en Alicante

ALICANTE, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos trabajan en la extinción de un incendio forestal que se ha declarado este miércoles por la tarde en una zona de matorrales ubicada en el término municipal de Alicante, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Ante este suceso, se han movilizado dos medios aéreos --uno de ellos se ha sumado a la lucha contra el fuego sobre las 17.00 horas--, dos autobombas, dos unidades de los Bomberos Forestales de la Generalitat y dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA).

El CPBA ha confirmado que ha enviado dos dotaciones del parque de Sant Vicent del Raspeig para colaborar en las labores de extinción de este incendio junto con los bomberos de la administración autonómica y los del Ayuntamiento.