Bomberos repasan el perímetro de un incendio forestal en Alfarrasí (Valencia), ya sin llama

Bomberos repasan el perímetro de un incendio forestal en Alfarrasí, ya sin llama - GVA 112

VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos están repasando el perímetro de un incendio forestal en Alfarrasí (Valencia), que se ha declarado este sábado y que se encuentra ya sin llama, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

El fuego se ha originado este sábado por la tarde, después de las 15.00 horas, en una zona de vegetación. En un primer momento, se han movilizado dos medios aéreos, una dotación del Consorcio de Bomberos, una autobomba y dos unidades de Bombers Forestals --una de ellas helitransportada--. Posteriormente, se han unido a los trabajos dos BRIFO del Consorcio Provincial y dos medios aéreos.

A las 17.15 horas, Emergencias ha indicado que, según información del Consorcio Provincial, el incendio en Alfarrasí se encuentra ya sin llama y los medios trabajan repasando el perímetro.

En estos momentos, trabajan en la zona dos dotaciones y dos BRIFO del Consorcio de Bomberos de Valencia y una unidad de Bombers Forestals, con autobomba.