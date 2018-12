Bomberos rescatan a cuatro perros atrapados en una tubería en Mutxamel, dos de ellos a tres metros de profundidad

Actualizado 11/12/2018 12:46:01 CET

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han rescatado este lunes a cuatro perros atrapados en una tubería en la localidad alicantina de Mutxamel. Uno de los efectivos tuvo que descolgarse por el tubo con una linterna atada el cuello para poder recuperar a dos de los canes, que estaban a tres metros de profundidad.

Según han informado fuentes del Consorcio, dos de los perros se encontraban en la parte superior y se pudo acceder a ellos en un primer momento. Sin embargo, los bomberos no podían alcanzar a los otros dos animales, que estaban asustados y sabían que si pasaban allí la noche podrían correr peligro.

Uno de los bomberos se descolgó entonces por la tubería, que era muy estrecha, de unos 40 o 41 centímetros de diámetro, con la linterna atada al cuello.

Según han relatado las mismas fuentes, el bombero que descendió por la tubería "no podía ponerse ni el casco porque si no, no cabía, pero decidieron socorrer a los perros anteponiendo este objetivo a todo lo demás". Los perros, jóvenes, fueron trasladados primero al Parque de Bomberos de Sant Vicente del Raspeig y posteriormente a la protectora de Bacarot.