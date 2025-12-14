Bomberos rescatan a dos personas que habían quedado atrapadas en su vehículo en una calle inundada en Vila-real

Rescatan a dos personas atrapadas en su vehículo en una calle inundada en Vila-real (Castellón) - CONSORCIO BOMBEROS CASTELLÓN

CASTELLÓ 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Castellón han actuado en un servicio relacionado con el episodio de lluvias que afecta a Castellón, en este caso en la localidad de Vila-real, donde han rescatado a dos personas atrapadas en su vehículo en una calle inundada.

Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de bomberos y una unidad de mando del parque de Plana Baixa, que han proporcionado apoyo a un hombre y una mujer que estaban sufriendo incidencias derivadas de la gran cantidad de agua acumulada en la zona donde se encontraban, en la calle del Riu.

En un primer momento, su vehículo ha quedado bloqueado por el agua y, cuando han tratado de continuar a pie el trayecto a casa, la falta de movilidad de la mujer, junto a la inundación de la calle, les ha impedido seguir. Los bomberos han tenido que evacuarlos en una embarcación del Consorcio hasta su vivienda.

Durante la tarde de este domingo, el Consorcio de Bomberos de Castellón ha intervenido en otros dos servicios relacionados con la lluvia, uno de ellos una retirada de un árbol caído en Borriol y una revisión de fachada por caída de cascotes en Nules, según han informado desde el cuerpo provincial.