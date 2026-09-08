Bomberos rescatan a una joven de 21 años con náuseas y deshidratada en el Montgó

Archivo - Parque Natural del Macizo del Montgó (Dénia) - GOOGLE MAPS - Archivo
ALICANTE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado este martes a una joven de 21 años, que estaba afectada por náuseas y deshidratación a causa de un supuesto golpe de calor, en el Montgó, en la localidad alicantina de Dénia, han informado fuentes de este cuerpo.
La joven, una vez localizada, ha sido remontada con una grúa hasta el helicóptero y, posteriormente, trasladada al parque de Dénia, donde le esperaba una unidad de Soporte Vital Básico (SVB).
La afectada estaba acompañada por otros tres jóvenes que también han sido trasladados al encontrarlos agotados y sin agua al parque de bomberos de Dénia.