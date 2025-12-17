Bomberos rescatan a una persona atrapada tras volcar su vehículo en la CV-336

Bomberos excarcelan a una persona atrapada tras volcar su vehículo en la CV-336 - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han excarcelado en la mañana de este miércoles a una persona que ha quedado atrapada en su vehículo al volcar en la CV-336.

Hasta el lugar del siniestro, cuyo aviso ha llegado sobre las 09.25 horas, se han movilizado bomberos de l'Eliana, Burjassot y Paterna, con un sargento de este último municipio.

Los efectivos de bomberos han excarcelado a la persona afectada que, posteriormente, ha sido transferida a los medios sanitarios, según ha informado el Consorcio Provincial en un comunicado.