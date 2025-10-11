Bomberos retiran un árbol caído en las vías del tren en Massanassa (Valencia) y otro sobre un coche en Picanya

Bomberos retiran un árbol caído en las vías del tren en Massanassa y otro sobre un coche en Picanya - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

VALÈNCIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han retirado varios árboles que habían caído como consecuencia de las lluvias. Uno de ellos se ha derrumbado sobre la catenaria de las vías del tren en Massanassa, mientras que el otro ha caído sobre un vehículo en Picanya.

Entre las intervenciones de bomberos por las lluvias de la dana Alice, han realizado tareas de saneamiento de árboles y fachadas, y han recibido avisos por vehículos bloqueados por el agua, según ha indicado el Consorcio en un comunicado.

En cuanto a la retirada de árboles, En primer lugar, a las 10.30 horas, los bomberos de Torrent han tenido que intervenir en Picanya por la caída de un árbol en una zona próxima al mercado municipal. El árbol se ha precipitado sobre un vehículo y la vía pública.

Posteriormente, sobre las 11.26 horas, en Massanassa se ha producido la caída de un árbol de grandes dimensiones sobre la catenaria de la vía, lo que ha provocado retrasos y cancelaciones en las líneas C1 y C2 de Cercanías.

En la retirada de este árbol han intervenido los bomberos de Catarroja y una brigada forestal del Consorcio, después de que los técnicos hayan eliminado la corriente eléctrica de la catenaria. En ninguna de las dos situaciones ha habido daños personales.