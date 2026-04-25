Bomberos sofocan un incendio declarado en una planta que recicla coches dana en Sagunto

Imagen de la nave afectada - CONSORCIO

VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han sofocado un incendio declarado en una planta que recicla vehículos afectados por la dana, en Sagunto (Valencia).

El fuego ha afectado a una cinta transportadora y a varios vehículos que se encontraban en la planta de reciclaje, localizada al costado de la V-23, tal como ha informado el Consorcio.

Los bomberos han conseguido controlar rápidamente el fuego y han actuado cuatro dotaciones de Sagunto, y Paterna, con un oficial y un sargento.