Bomberos trabajan en la extinción de un incendio de vegetación en el embalse de Sichar, en Onda (Castellón)

Archivo - Coche de Bomberos del Consorcio de Castellón en imagen de archivo - CONSORCIO CASTELLÓN - Archivo

CASTELLÓ 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón trabajan en la extinción de un incendio de vegetación declarado este sábado en la zona del embalse de Sichar, en Onda.

El fuego se ha originado la tarde de este sábado, según ha informado el citado organismo en un mensaje en sus redes sociales.

Hasta el lugar de los hechos se han movilizado tres dotaciones de bomberos del Consorcio, tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat, cuatro medios aéreos de la Generalitat y un coordinador forestal del Consorcio.