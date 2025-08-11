Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en la zona del Romeral, en Alcoi (Alicante)

Emergencias establece la Situación 0 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana

ALICANTE, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante trabajan este lunes en la extinción de un incendio declarado en la parte superior de la zona del Romeral, en Alcoi. El fuego también afecta a una serie de olivos, según han informado el citado organismo y el Centro de Coordinación de Emergencias.

El aviso se ha recibido sobre las 16.03 horas y hasta el lugar se han movilizado una unidad mando jefatura (UMJ), una bomba rural pesada (BRP), una bomba forestal pesada (BFP), una bomba nodriza ligera (BNL), un furgón de salvamentos varios (FSV) con un sargento, un cabo, cuatro bomberos del parque de La Montaña.

También se han desplazado a la zona dos retenes itinerantes del Consorcio, dos medios aéreos, dos unidades de bomberos forestales (UBF) con sus autobombas y dos unidades de bomberos forestales helitransportadas.

Los efectivos han destacado que "rápidamente" se ha activado el despacho automático (helicóptero de dirección de incendio) y han subrayado que el fuego afecta tanto a zona urbana como a rústica al estar ubicado en una zona de interfaz (área de transición entre zona rural o forestal y urbana).

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la Situación 0 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana.