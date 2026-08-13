Bombers extinguen un incendio en la cama de una vivienda de Algemesí - CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA

VALÉNCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos del Consorcio de Bomberos de València han extinguido este jueves un incendio en una vivienda ubicada en la calle Lope de Vega de localidad de Algemesí, que se ha originado en la cama de una habitación, según ha informado el Consorcio Provincial.

El aviso se ha producido a las 19.39 horas y han acudido dos dotaciones de bomberos de Alzira y Silla, con un sargento procedente de Alzira.

Tras apagarlo, han realizado tareas de ventilación en toda la vivienda y han finalizado su labor a las 22.09 horas.