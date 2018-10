Bonig apoya a Carrasco como candidata a la alcaldía frente al gobierno de Marco, que no tiene "proyectos ni ideas"

Publicado 29/09/2018 15:13:45 CET

La Presidenta del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha mostrado su apoyo a la portavoz de su formación en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, como candidata a la alcaldía en 2019 y ha señalado que "los gobiernos del cambio han fracasado y el ejemplo está en la ciudad de Castelló, donde el gobierno de izquierdas tiene paralizada la ciudad sin proyectos ni ideas".

Bonig ha participado este sábado en un almuerzo de inicio de curso con militantes del PP de la ciudad en la explanada de la Ermita de la Magdalena en el que también han participado la presidenta del PP local, la propia Begoña Carrasco, y el presidente del PP provincial, Miguel Barrachina. Bonig "ha alabado la labor que está desarrollando la portavoz municipal en el Ayuntamiento", ha informado la formación en un comunciado.

"El gobierno de izquierdas tiene paralizada la ciudad, evidenciando que los gobiernos del cambio son un fracaso porque detrás no hay nada. Hay que centrarse en los ayuntamientos y Begoña es la mejor candidata que va a tirar del carro, con convicción y proximidad a la gente, dispuesta a servir a los ciudadanos", ha manifestado la líder 'popular'.

Isabel Bonig ha explicado que "en estos próximos meses hay que confrontar los proyectos sin complejos porque este es un PP que no tiene complejos, con gente nacida en democracia, que somos trabajadores, que no tenemos vergüenza de nuestras ideas y que no se arredra ante la supuesta superioridad moral de la izquierda".

La presidenta regional ha señalado que "su único objetivo era echar al PP e imponer sus ideas aún atropellando la libertad". "Frente a las imposiciones de la izquierda, el PP defiende la libertad. La libertad de los padres para elegir el colegio donde quieren llevar a tus hijos y la lengua. En esta tierra la lengua nunca va a ser motivo de confrontación".

La presidenta 'popular' también ha señalado que "frente a la amenaza de la izquierda de una subida masiva de impuestos a la clase media, nosotros abogamos por la rebaja de impuestos, con la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, el de patrimonio, y que va a bajar el IRPF en el tramo autonómico del 47 al 43%. El modelo de la izquierda se ha demostrado que no sirve para resolver los problemas de la gente".