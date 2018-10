Bonig asegura ante Casado que "el PPCV está en pie, más fuerte y unido para gobernar en 2019"

Actualizado 22/09/2018 16:17:15 CET

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha vuelto a exigir al jefe del Consell, Ximo Puig, que convoque elecciones anticipadas y ha asegurado ante el líder del Partido Popular, Pablo Casado que "el PPCV está en pie, más fuerte y unido para gobernar en 2019 la Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos, y para que Casado sea el próximo presidente de España".

Así lo ha afirmado en la Junta Directiva del PPCV que ha arropado el propio Casado en la Pobla de Farnals (Valencia), ante 700 personas en un acto al aire libre en un salón de banquetes que ha congregado a cargos 'populares' como el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto; el eurodiputado valenciano Esteban González Pons; el alcalde de Alicante, Luis Barcala, o el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, entre otros.

Tras tres años de "una travesía dura y complicada", Bonig ha iniciado su discurso recordando "los momentos duros en los que hemos tenido que tomar decisiones duras en lo político y en lo personal". "Siempre habéis estado ahí", ha agradecido a los militantes.

Ahora, de cara a 2019, ha manifestado que el partido abre una etapa "apasionante" después de "mucho camino recorrido" y con "un relato de futuro y de ilusión". Y ha subrayado: "Porque hoy todas las miradas están depositados en Pablo Casado y en la Comunitat, para poder volver las instituciones y para que el PP siga siendo el mejor instrumento al servicio de los españoles y de los valencianos".

Bajo este prisma, ha defendido construir un PPCV desde tres ejes: un partido que "sea ofensivo ideológicamente hablando y no defensivo, porque hay que dar la batalla de las ideas y los valores". También un partido "reformista y no reaccionario" y "siempre presente y nunca ausente" y "sin complejos". "Somos de centroderecha y del PP, el partido más querido por lo españoles y los valencianos", ha enfatizado.

Ha puesto como ejemplo los principios que "más han caracterizado al PP: No hay nadie que haya hecho más por la justicia social que el PP, creando empleo y oportunidades mientras otras generaban desempleo, miseria y pobreza. Somos el partido de los autónomos, funcionarios, trabajadores y de la clase media que necesita el PP".

También ha asegurado que son "el partido de la esperanza y el único que puede crear oportunidades". "Frente a los que hablan de rescatar a personas, hablamos de emancipación de las personas, porque nadie más que el PP sabe el valor que tiene una tierra que es el país, el talento y la energía de su gente", ha reivindicado.

"ANSIAS DE DIVIDIR"

La 'popular' ha animado a los militantes a no permitir el "sectarismo", la "política mediocre" y las "ansias de dividir a la sociedad según raza, sexo, edad, o lengua como pretenden los partidos del Gobierno en la Comunitat Valenciana".

En este contexto, ha advertido que la enfermedad del XXI es el populismo, "el nacionalismo excluyente, la crisis de la democracia representativa, y a eso nos estamos enfrentando", pues considera que "la democracia es una forma de vida, no se mantiene sola".

Para superarla, ha defendido los pilares de su proyecto para "llegar a la cabeza y al corazón" de los valencianos, que pasan por la bajada de impuestos, la "libertad en todos los ámbitos y la defensa de la Comunitat dentro del proyecto común que es España".

En materia económica, ha denunciado que "Puig ha incrementado la presión fiscal un 17% a los valencianos, a los que ha recaudado 1.500 millones en tres años que no han ido a eliminar barracones ni a rebajar la 61.000 personas en listas de espera o la de la dependencia". Por ello, ha garantizado que el PPCV eliminará el tramo autonómico del impuesto de Sucesiones y Donaciones y rebajará el IRPF.

Respecto a educación, ha reiterado que defenderán el derecho de los padres a elegir libremente el colegio al que quieren llevar a sus hijos y la lengua en la que quieren educarlos. "En esta tierra la lengua nunca ha sido un elemento de confrontación, esta tierra es abierta y respetuosa a la hora de elegir", ha insistido.

Y sobre el aspecto identitario, ha asegurado que "el PPCV apostará la defensa de la Comunitat frente a otros que amparan modelos que acaban en la ruptura de España". Ha afeado así a Puig que "acusara al PP de parapetarse detrás de la ley, porque detrás de la ley nadie se parapeta; se convive, porque sin ley no hay democracia, no hay libertades, no hay Estado de Derecho".

Ha reiterado sobre esta cuestión que el presidente de Les Corts, Enric Morera (Compromís) "pidió la libertad para presos políticos" en un 'tuit' y "cuando el PP le replicó, Puig y (Mónica) Oltra --vicepresidenta del Consell-- dijeron que era libertad de expresión". "Pero no se quedan ahí: su hoja de ruta es la misma que hace 20 años en Cataluña", ha advertido

"¿QUÉ HACE OLTRA POR LA FINANCIACIÓN?"

Por otro lado ha recordado que la Comunitat "necesita agua, financiación e inversiones, porque cada euro que se invierte esta tierra "lo revierte para valencianos y españoles y porque siempre ha sido leal con España; por eso no necesitamos más gobiernos que dividan y exporten odio". "¿Que hace usted, Oltra, para reclamar una financiación justa para los valencianos?", ha preguntado dirigiéndose a la coportavoz de Compromís.

Y es que, para la jefa del PPCV, "Puig no conoce esta tierra, solo se dedica a ver qué momento es el mejor para elecciones". "No nos merecemos esta agonía de gobierno, lo mejor disolver Les Corts y convocar elecciones", ha reivindicado en este punto.

Bonig ha cerrado su intervención trasladando a Casado que la Comunitat "siempre" estará con él para que "con la fuerza del PPCV, sea el próximo presidente de España por el bien de los valencianos y españoles". "Los valencianos no tenemos otra forma de ser buenos españoles que siendo buenos valencianos", ha remachado.